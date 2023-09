Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit hat ein Sportwagenfahrer in Stuttgart einen Unfall verursacht. Frontal prallte er in ein anderes Auto, in dem auch ein Kind saß.

Der Sportwagenfahrer war am Samstagnachmittag in Stuttgart-Botnang unterwegs. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung bekannt. Das Fahrzeug brach in einer leichten Rechtskurve aus - "vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit", wie es in der Mitteilung heißt. Der Sportwagen schleuderte in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen PKW zusammen. In diesem Auto saßen ein Mann und ein achtjähriges Mädchen. Beide wurden leicht verletzt, der Sportwagenfahrer blieb unverletzt. Wie schnell der Sportwagenfahrer gefahren ist, konnte die Polizei am Sonntag auf SWR-Anfrage noch nicht sagen.

Der Sportwagen und der Führschein des Fahrers wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

Weitere Unfälle: Radfahrer stirbt

Darüber hinaus hat es im Raum Stuttgart am Wochenende einige weitere Verkehrsunfälle gegeben. In Stuttgart-Feuerbach wurde laut Polizei am Freitagabend ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er am nächsten Tag im Krankenhaus wegen seiner schweren Kopfverletzungen verstarb. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte den 53-jährigen Radfahrer beim Abbiegen auf ein Grundstück übersehen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Nach "Wheelie" Kontrolle verloren

Schwerverletzte gab es laut Polizei außerdem bei Unfällen in Berglen (Rems-Murr-Kreis) und Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen). In Berglen erlitt ein 19-Jähriger schwere Verletzungen, als er nach einem "Wheelie" - bei dem das Vorderrad von der Straße abhebt - die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. In Ebersbach an der Fils stießen zwei Autos zusammen und krachten anschließend gegen eine Betonwand, dabei wurde eine 24-Jährige schwer verletzt.

Am Sonntagmorgen musste zudem die Autobahn A81 zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim (Kreis Ludwigbsurg) wegen eines Verkehrsunfalls für kurze Zeit vollgesperrt werden.