per Mail teilen

Geht es um die Bahn in der Region Stuttgart, weiß man: da ist Druck auf dem Kessel. Bestellte Züge, die nicht fahren, Fahrplanwechsel, Stuttgart21. Gut, dass andere Dampf machen.

"Wissen Sie, warum Züge auf Schienen fahren? Damit sie immer in der Spur bleiben". Grüßle, ich bin Maxim Flößer, Redakteur im Studio Stuttgart. Dieses Zitat stammt von meinem Held aus Kindertagen: Lukas dem Lokomotivführer. Während Lukas und sein Freund Jim Knopf in ihren Eisenbahnen immer volle Kraft voraus fahren, trifft das in der Region Stuttgart, naja, nicht immer zu. Und trotzdem gibt es auch beim Thema Bahn gute Nachrichten. Darum: Alle einsteigen, der Zug fährt ab!

Ob Oliver Schiedt auch begeisterter Jim Knopf-Fan ist? Zumindest könnte man es bei seinem "Dampfeisenbähnle" glauben. Seit 35 Jahren baut er zur Adventszeit seine Miniatur-Lok samt Modell-Landschaft auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt auf. Eigentlich verkaufen er und seine Frau Tina Schiedt das ganze Jahr über Schokofrüchte. Kurz vor Weihnachten widmen sich die beiden wieder ihrem Herzensprojekt.

Denn das "Bähnle" ist was fürs Herz: Groß und Klein bekommen leuchtende Augen, wenn sie eine Runde mit einer der zwei Mini-Zügen fahren. Die eine Bahn ist eine Miniatur-Variante des berühmten "Krokodils". Der Zug aus der Schweiz fuhr jahrelang entlang der Gotthardbahn. Die "SWR Eisenbahn-Romantik" hat das mal wunderschön eingefangen . Die andere Lok von Oliver Schiedt sieht der von mir als Kind so geliebten Dampflok von Lukas dem Lokomotivführer ähnlich. Da wird nicht nur Eisenbahn-Romantiker und -Romantikerinnen warm in der Brust.

Mein Kollege Markus Frank ist für die SWR Landesschau Baden-Württemberg eine Runde mit Oliver Schiedt mitgefahren. Was er dort erlebt hat, kann man hier sehen:

Nicht ganz so gut dürfte die Stimmung im Landkreis Böblingen sein. Seit mehr als einem Jahr wartet man dort nämlich auf zwölf neue, moderne Elektro-Züge. Die sollen zukünftig auf der Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen fahren. Eigentlich sollte es dieses Wochenende soweit sein: Landrat Roland Bernhard (parteilos) wollte nach eigenen Angaben die neuen Züge einweihen. Doch die Züge der spanischen Firma CAF wurden nicht von der Landeseisenbahnaufsicht freigegeben. Laut einer Mitteilung ist dies nun bereits zum zweiten Mal passiert.

Landrat Bernhard ist deshalb ziemlich verärgert. Ich meine, stellt euch vor, ihr bestellt Weihnachtsgeschenke und dann kommen die nicht, trotz mehrfacher Lieferankündigung! Vergangenes Jahr hatte der Kreis zwischendurch sogar Züge aus Norddeutschland getestet. Doch nach einem kurzen "Moin" hat die norddeutsche Übergangslösung dann schon wieder "Tschüss!" gesagt.

Laut dem Landratsamt Böblingen begründet CAF die Verzögerung damit, dass es immer noch Unklarheiten bei der Zulassungsbehörde gebe. Schöne Bescherung! Im Landratsamt stellt man nun erst mal keine neuen Weichen für eine erneute Ankündigung. Solange nicht klar sei, ob die Züge eine Zulassung erhalten, werde es kein großes Auspacken, sprich einen neuen Einweihungstermin, geben. Immerhin: Für die Fahrgäste ändere sich nichts, der bisherige Fahrplan erfolgt bis auf Weiteres mit den alten Zügen, so das Landratsamt.

Wechseln wir wieder das Gleis, zurück zu den guten Nachrichten. Diese Woche wurden rund 200 junge Frauen und Männer von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgezeichnet. Sie alle hatten ihre Ausbildung in Berufen der Industrie-und Handelskammer (IHK) abgeschlossen. Darunter war auch Andreas Haux aus Göppingen-Jebenhausen (Landkreis Göppingen). Andreas hatte die Schule nach der elften Klasse abgebrochen. Der begeisterte Techniker hat dann bei Modelleisenbahn- Hersteller Märklin eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker gemacht. Dabei hat er wohl einige Schippen draufgelegt. Denn Andreas gehört zu den sechs besten Absolventen aus der Region Stuttgart. An der Stelle: Gratulation!

Bei SWR Aktuell erklärt Andreas Haux, was er so toll an seiner Ausbildung bei Märklin fand:

Einen Fahrplanwechsel hat nicht nur Super-Azubi Andreas Haux vollzogen, auch die SSB plant eine neue Weichenstellung. Von Samstag auf Sonntag werden europaweit die Fahrpläne im öffentlichen Nah- und Fernverkehr umgestellt. In Stuttgart werden zukünftig die S-Bahnen der Linien S1 und S6 öfter fahren.

Was sich noch alles ändert, hat meine Kollegin und SWR-Volontärin Klara Hofmann zusammengefasst:

Ein Artikel über Bahnen, der kann in Stuttgart gar nicht um den Hauptbahnhof und S21 herumkommen. Bekanntermaßen hakt es da ja noch etwas. Erst vergangene Woche tagte der Lenkungskreis in Stuttgart. Es ist doch höchste Eisenbahn, dass der Bahnhof an den Start geht, denke ich mir als "Neigschmeggder". Denn schlimm genug, dass wir in Stuttgart mit dieser Riesen-Baustelle leben, nein, jetzt machen sich auch noch die Österreicher über uns lustig! Heidanei!

Seit vergangener Woche kleben nämlich Werbeplakate des österreichischen Bahnunternehmens "WESTbahn" an den Wänden des Fußgängertunnels. Mit dem Fahrplanwechsel bietet das Unternehmen einen täglichen Zug von Stuttgart nach Wien an, der durch einen der neuen Tunnel führt. An sich ist das ja toll. Aber auf den Plakaten nimmt "WESTbahn" Stuttgart und den Bahnhof gekonnt auf die Schippe. Ich habe hier mal ein Best-of fotografiert:

Sich über den Bahnhof lustig machen, dass können die Menschen in Stuttgart von allen eigentlich am besten. Aber jetzt machen sich die Wiener lustig - findet ihr das amüsant oder geht das an die Schwaben-Ehre?

Wie findet ihr die Sticheleien auf den Werbeplakaten gegen Stuttgart und S21? Diese Seggl, wenn einer lachen darf über den Bahnhof, dann die Schwaben! Noch ist der Bahnhof ja nicht fertig. Wartet nur ab, wenn es soweit ist, kann Wien einpacken! Ich nehme es mit Humor, gerade wenn das von den grantelnden Wienern kommt. Ich sitze schon am Plakat-Entwurf, um mich über den uralten Wiener Vergnügungspark "Prater" lustig zu machen. Abschicken

Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, was ihr von Tieren im Zirkus oder auf dem Weihnachtsmarkt haltet. Die meisten Stimmen (33,22%) bekam die Antwort: "Nutztieren geht es im Zirkus oder in der Krippe doch zehn Mal besser als ihren Artgenossen in der Massentierhaltung!"