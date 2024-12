per Mail teilen

Von der Automatenfachfrau über den Hafenschiffer bis zur Werkstoffprüferin: Die rund 200 jungen Männer und Frauen, die ihre Ausbildung in IHK-Berufen 2024 mit bundesweiten Bestnoten abgeschlossen haben, erhielten am Montag bei einem Festakt in Berlin ihre Urkunden - aus den Händen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Einer davon ist Andreas Haux aus Göppingen-Jebenhausen. Er hat bei der Modelleisenbahn-Schmiede Märklin die Ausbildung absolviert.