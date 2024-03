Wochenrückblick Stuttgart: Darf ich beim Autofahren eine Shisha rauchen?

Darf ich eine Shisha rauchen während ich fahre? Wie geht es dem Gastwirt aus Kirchheim, der zwei Räuber in die Flucht geschlagen hat? Wann wird S21 fertig? Alles im Wochenrückblick.

Ein Autounfall am vergangenen Samstag in Stuttgart-Zuffenhausen hat mich etwas verdutzt zurückgelassen. Laut Polizei fuhr ein 33-Jähriger in Richtung Mühlhausen, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Das Fahrzeug fing Feuer, brannte vollständig aus und der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Schilderung des Unfallopfers wich er einem entgegenkommenden, schwarzen Auto aus, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die Polizei mutmaßt, dass etwas anderes zu dem Unfall und dem Brand geführt haben könnte. Laut einem Sprecher der Polizei befanden sich im Fußraum des Fahrzeugs eine Shisha und Shisha-Kohle. Offenbar hatte der Mann beim Fahren Shisha geraucht. Eine Situation, die für mich gleich mehrere Fragen aufwirft. Wie schafft man es beim Autofahren, Shisha zu rauchen? Ist das legal? Zahlt die Versicherung? Und wie kommt man überhaupt auf diese Idee? Auf SWR-Anfrage nahm der Automobilclub ADAC Stellung.

SWR: Ist es legal, beim Autofahren eine Shisha zu rauchen?

ADAC: Generell ist das Rauchen im Auto erlaubt. Somit ist aus verkehrsrechtlicher Sicht auch das Rauchen einer Shisha-Wasserpfeife im Auto erlaubt.

Zahlt die Versicherung, wenn ich beim Fahren Shisha rauche?

Für den speziellen Fall können wir das nicht beurteilen, dafür sind zu viele Aspekte unbekannt. Sollte der Fahrer aber durch die Shisha-Wasserpfeife abgelenkt gewesen sein oder sollte die Kohle den Brand verursacht haben, könnte die Versicherung das als 'grobe Fahrlässigkeit' werten und Leistungen kürzen.

Es ist immer wieder bemerkenswert, auf welche Ideen manche Fahrer kommen.

Sowohl die Polizei als auch der ADAC haben nochmals deutlich auf die Gefahren des Rauchens beim Autofahren hingewiesen - auch beim Rauchen von Zigaretten. "Gerade wenn die Zigarette zum Beispiel beim Wurf aus dem Fenster wieder ins Auto fliegt und beispielsweise auf dem Rücksitz landet. Der Fahrer ist abgelenkt und das führt zu Unfällen", sagte ein Sprecher der Polizei.

Einige Politikerinnen und Politiker sprachen sich bereits in der Vergangenheit dafür aus, Rauchen im Auto zumindest teilweise einzuschränken.

Auf ein ähnliches Szenario weist auch der ADAC hin. "Wenn die brennende Zigarette beispielsweise in den Fußraum des Fahrzeugs fällt und der Fahrer versucht, sie im Anschluss wiederzufinden. Es geht nicht nur um den Schutz der eigenen Person, sondern auch um den Schutz anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer", erklärte ein ADAC-Sprecher.

Über den Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen berichtete SWR4 am 4.3.2024.

Der Gastwirt Christos Zounzouras aus Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat die Ruhe weg. Auch als zwei Räuber plötzlich seinen Laden betreten. In aller Seelenruhe erzählt Zounzouras im SWR-Interview, wie zwei bewaffnete Männer in seine Wirtschaft kamen. "Der eine hatte ein Messer, der andere einen Revolver", sagte der 72-Jährige.

"Da kam der mit dem Revolver zu mir und sagte: 'Geld her oder ich erschieße dich.' Da bin ich aufgestanden und hab gesagt: 'Erschieß' mich halt, du Arschloch.'" Kurz darauf habe er einem der Räuber eine Backpfeife gegeben. Die hat offenbar gesessen, denn beide Männer ergriffen die Flucht. Statt sich darüber zu freuen, dass die Situation so glimpflich ausging, nimmt Zounzouras die Verfolgung auf. "Ich bin direkt hinterher, aber die waren leider zu schnell für mich."

In etwa so entspannt sah Christos Zounzouras (links) laut seiner Schilderung auch Fernsehen, als die beiden Räuber seinen Laden betraten. SWR

Sterben muss man sowieso - ob früher oder später.

"Als ich noch jung war, hätte ich das vielleicht nicht so gemacht. Aber in meinem Alter, da denk ich gar nicht drüber nach. Ob ich heute sterbe oder morgen, das ist doch egal. Das Leben geht weiter, solang es weitergeht." Auch davor, dass die Räuber zurückkehren könnten, macht er sich keine Sorgen. "Die lassen sich bestimmt nicht noch mal blicken", sagte Zounzouras lachend.

Über Christos Zounzouras berichtete die Landesschau BW am 7.3.2024.

