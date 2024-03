per Mail teilen

Die Finanzierung des "digitalen Knotens" im Rahmen von Stuttgart 21 steht wohl auf der Kippe. Das Landesverkehrsministerium wartet schon seit längerem auf eine Finanzierungszusage.

Das baden-württembergische Verkehrsministerium ist alarmiert, weil es offenbar noch immer keine Bestätigung gibt, dass die Finanzierung der letzten Etappe des digitalen Knotens von S21 steht - also beim bundesweiten Pilotprojekt für digitale Bahntechnik. Deshalb hat das Ministerium einen Brief an die Bahnspitze und Bundesverkehrsminister Wissing geschrieben. Darin bittet es dringend darum, zu bestätigen, dass die Bahn die entsprechende Vereinbarung sicher unterzeichnet.

Eine Verzögerung der Finanzierung bei dem bundesweiten Pilotprojekt für digitale Bahntechnik könnte die geplante Eröffnung von Stuttgart 21 gefährden. Der Brief, der auch vom Verband Region Stuttgart unterzeichnet ist, liegt dem SWR vor.

Schon lange gibt es Zweifel am Eröffnungstermin

Der offizielle Eröffnungstermin von Stuttgart 21 ist laut SWR-Recherchen vom Dezember wohl ohnehin nicht haltbar. Gründe sind Fehlplanungen der Bahn, Verzögerungen beim Innenausbau der Bahnhofshalle und Probleme mit einem Partner-Unternehmen, das bei der Digitalisierung des Bahnknotens Schwierigkeiten hat. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) war sich bereits vor rund zwei Jahren sicher, dass der neue Tiefbahnhof frühestens 2027 eröffnet werden kann.

Digitaler Knoten Stuttgart Der sogenannte Digitale Knoten Stuttgart ist ein bundesweites Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Dabei werden alle S21-Strecken und große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit dem digitalen Bahnleitsystem ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Zugbetrieb ausgestattet. Mit ETCS werden die Signale entfernt und die Blockabschnitte digital gesteuert. Alle Züge senden ihre genaue Position an ein digitales Stellwerk. Darüber empfangen die Lokführer auch die Position von anderen Zügen. Durch das ETCS weiß der Lokführer stets, wie weit der nächste Abschnitt frei ist, wie schnell er fahren darf und wann er abbremsen muss. Bisher wurden Eisenbahnstrecken in Blöcke eingeteilt und diese durch Signale voneinander getrennt.

"Der Spiegel": Lieferschwierigkeiten bei der Signaltechnik

Außerdem berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die Bahn rechne inzwischen damit, dass das Großprojekt S21 - anders als geplant - im Dezember 2025 nicht vollständig in Betrieb gehen könne. Grund seien Lieferschwierigkeiten bei Herstellern von Signaltechnik und Zugsicherungen. Das Magazin beruft sich dabei auf ein entsprechendes Konzept der Bahn.

Auf Nachfrage habe die Bahn dem "Spiegel" mitgeteilt, eine Inbetriebnahme sei weiterhin für Dezember 2025 vorgesehen. Es müsse aber noch geklärt werden, "in welcher Abfolge die verschiedenen neu gebauten Infrastrukturteile in Abstimmung mit den Fahrzeugflotten in Funktion gehen", zitierte das Magazin die Bahn-Pressestelle.