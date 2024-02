Nach den Krawallen bei einer Veranstaltung von Eritreern in Stuttgart beginnt nun der erste Prozess gegen einen mutmaßlichen Gewalttäter. Er soll Steine auf Polizisten geworfen haben.

Dachlatten und Stangen, ein aufgeheizter Mob, Stein- und Flaschenwürfe auf Polizistinnen und Polizisten: Die Ausschreitungen rund um ein Veranstaltung von Eritreern am 16. September 2023 in Stuttgart hatten bundesweit für Aufsehen und Erschrecken gesorgt. Rund um das Römerkastell im Stadtteil Hallschlag hatten Menschen mit eritreischen Wurzeln demonstriert, die dem Regime in ihrer Heimat kritisch gegenüber stehen. Stein des Anstoßes für sie waren regimetreue Landsleute, die sich zeitgleich in dem Veranstaltungszentrum trafen. Bei den anschließenden Krawallen wurden 39 Beamtinnen und Beamte verletzt. Die Polizei nahm direkt nach den Vorfällen sowie die Tage und Wochen danach Personalien von 245 Personen auf.

Angeklagter soll Polizeibeamte schwer verletzt haben

Am Donnerstag beginnt nun der erste Prozess gegen einen Teilnehmer der Gegendemonstration. In einem Gerichtssaal für Hochsicherheitsverfahren in Stuttgart-Stammheim verhandelt ein Schöffengericht des Amtsgerichts Stuttgart-Bad Cannstatt gegen einen 29-Jährigen mit eritreischer Staatsangehörigkeit. Der Mann soll einen Bauzaun-Betonfuß und im weiteren Verlauf unter anderem auch einen gut drei Kilo schweren Pflasterstein auf die Einsatzkräfte geworfen haben. Er soll durch die Attacken Polizeibeamte teils schwer verletzt haben, so die Staatsanwaltschaft.

In einem Gerichtssaal für Hochsicherheitsverfahren in Stuttgart-Stammheim wird gegen den 29-jährigen Angeklagten verhandelt. Er soll bei den Ausschreitungen im Herbst als erster Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Der Angeklagte sitzt seit gut einem Monat in Untersuchungshaft. Ihm wird Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Sechs Zeugen sind für den Prozess geladen. Es ist unklar, ob für das Verfahren ein Prozesstag ausreicht.

Das Verfahren ist das erste von mehreren, das die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun anstrengt. Bereits für die kommende Woche ist ein weiterer Prozess gegen einen mutmaßlichen Gewalttäter angesetzt. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen spricht die Staatsanwaltschaft Stuttgart bislang von "etwas mehr als 100 Personen als Beschuldigte". Die Ermittlungen der Polizei seien noch nicht abgeschlossen.

Hätte die Polizei auf den Gewaltexzess besser vorbereitet sein können?

Die Sicherheitskräfte hatten bei der Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart das Gewaltpotential wohl nicht so erwartet. Dabei war es nur Wochen zuvor im hessischen Gießen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung ebenfalls zu Ausschreitungen gekommen. In Stuttgart waren zur Absicherung der Veranstaltung zunächst nur 20 Polizistinnen und Polizisten vorgesehen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte im Nachgang von einem "unerwarteten Gewaltrausch" gesprochen. Eine solche Eskalation der Gewalt sei nicht abzusehen gewesen.

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz, BW-Innenminsiter Thomas Strobl (CDU) und Carsten Höfler, stellvertretender Polizeipräsident in Stuttgart (v.Li.) bei einer Pressekonferenz am Römerkastell in Stuttgart. Dort war es zu den gewaltsamen Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung gekommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Marijan Murat

Eine Einschätzung, der der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer im SWR widersprochen hatte: "Meine Lageeinschätzung wäre eine andere gewesen." Insofern könnte der Prozess nun auch zeigen, wie das Geschehen innenpolitisch zu bewerten ist - und welche Schlüsse die Sicherheitskräfte künftig daraus ziehen müssen.