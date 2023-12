Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart wurden im September mehr als 230 Tatverdächtige festgenommen. Nun kommt es zur ersten Anklage.

Nach den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung im September ermittelt die Stuttgarter Polizei gegen mehr als 230 Tatverdächtige. Bisher hat sie sieben Beschuldigte erfasst und an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Nun kommt es zur ersten Anklage. Wann und wegen welcher Straftat, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Ermittlungen ziehen sich - weitere Verfahren sollen folgen

Insgesamt gehe es nur langsam voran, da die Ermittlungsarbeiten sehr aufwendig seien. Bei jedem einzelnen Verdächtigen müsse überprüft werden, ob und welcher Straftat er sich möglicherweise schuldig gemacht habe. Grundsätzlich gehe es um Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte. Es sei damit zu rechnen, dass es in den nächsten Monaten weitere Verfahren geben werde, so die Stuttgarter Staatsanwaltschaft.

Hintergrund: Ein politischer Konflikt unter Eritreern

Hintergrund der Ausschreitungen in Stuttgart ist ein politischer Konflikt unter Eritreern. Bei den Ausschreitungen in Stuttgart trafen zwei Gruppierungen von Eritreern aufeinander, die verfeindet sind. Die Demonstranten warfen den Veranstaltern vor, das diktatorische Regime in dem afrikanischen Land zu unterstützen. Gewaltsame Ausschreitungen gab es deshalb schon bei ähnlichen Veranstaltungen in Gießen, aber auch in Stockholm oder Tel Aviv.

Bereits einen Tag nach den Vorkommnissen in Stuttgart hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) angekündigt, dass der Rechtsstaat die Ausschreitungen durch gewalttätige Eritreer-Gruppierungen nicht tatenlos hinnehmen werde. 31 Einsatzkräfte waren damals verletzt worden.