Ein eritreischer Verein veranstaltet am Samstag ein Benefiz-Festival. Eine Gegendemonstration ist angemeldet. Die Polizei steht vor einem Großeinsatz.

Der Eritreische Verein für Körperbehinderte Stuttgart engagiert sich nach eigenen Angaben für Menschen mit Behinderung in Eritrea - zum Beispiel, indem der Verein hierzulande Sachspenden sammelt und nach Eritrea schickt. Am kommenden Samstag veranstaltet dieser Verein in Stuttgart ein Benefiz-Hallenfußballturnier und anschließend ein Benefiz-Festival in Stuttgart-Zuffenhausen. Der Stadt Stuttgart liegt auch die Anmeldung einer Gegendemonstration vor, wie ein Stadtsprecher dem SWR sagte.

Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz am Samstag in Stuttgart vor - denn neben der eritreischen Veranstaltung finden eine Palästina-Demo und ein VfB-Spiel statt. Man wolle besser aufgestellt sein als bei der letzten Eritrea-Veranstaltung im September, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Insgesamt werde die Polizei am Samstag mit mehreren Hundert Polizisten im Einsatz sein. Auch Polizeidrohnen können zum Einsatz kommen.

Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung im September

Im September hatte es am Rande einer Veranstaltung eritreischer Vereine in Stuttgart massive Ausschreitungen gegeben. Mehr als 30 Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt, mehr als 200 Menschen waren kurzfristig festgenommen worden. "Um die Sicherheit zu erhöhen, hat die Stadt Stuttgart gegen die Störer vom 16. September 2023 Aufenthaltsverbote für den Veranstaltungsort verfügt", schreibt die Polizei an diesem Donnerstag in einer Mitteilung. Außerdem bestehen laut Polizei für Eritreer aus dem Ausland, die an den Straftaten des 16. September beteiligt waren, Einreiseverbote. Deshalb würden am Veranstaltungsort diesen Samstag umfangreiche Kontrollen im Vorfeld durchgeführt.

Hintergrund der Auseinandersetzung im September war ein inner-eritreischer Konflikt. Die Tatverdächtigen, von denen die Gewalt ausging, waren mutmaßlich Gegner der Diktatur in Eritrea. Der Verband, der die Veranstaltung organisiert hatte, gilt als regierungsnah.

Die Konfliktlinie tritt auch bei anderen Veranstaltungen in Deutschland zutage. Besser verstehen lässt sich der Konflikt, wenn man sich genauer anschaut, warum Menschen aus Eritrea in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland flüchteten.

Das sagt der Eritreische Verein für Körperbehinderte

Tewelde Tesfai ist der Schriftführer des Eritreischen Vereins für Körperbehinderte Stuttgart, der das Turnier und Festival am kommenden Samstag veranstaltet. Tesfais Verein ist ein anderer als der, der im September das Eritrea-Festival veranstaltet hatte. "Ich verstehe die Gegendemonstration am kommenden Samstag nicht", sagte Tesfai dem SWR.

Der Eritreische Verein für Körperbehinderte Stuttgart bestehe seit 2001. Ziel des Vereins sei es, die Lebensbedingungen für Menschen mit körperlicher Behinderung in Eritrea zu verbessern - zum Beispiel, indem der Verein Projekte wie Internetcafés, Bäckereien oder Nähereien gründe, wo die Menschen dann selbstständig arbeiten können.

Veranstalter: "Politisch unabhängig"

"Wir sind wirklich politisch unabhängig", sagte Tesfai dem SWR. Es gebe keine Verbindungen des Vereins zur eritreischen Regierung, die als eine der brutalsten Diktaturen auf dem afrikanischen Kontinent gilt. Tesfai selbst lebt nach eigenen Angaben seit Ende der 1980er-Jahre im Großraum Stuttgart.

Bei dem Benefiz-Fußballturnier am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt treten laut Tesfai 16 Mannschaften aus verschiedenen deutschen Städten gegeneinander an, darunter auch einige Mannschaften, die keinerlei Bezug zu Eritrea hätten. Beim anschließenden Benefiz-Konzert seien Künstler unterschiedlicher Nationalitäten vertreten. Die Veranstaltung sei für alle offen. "Jeder kann seinen Beitrag leisten", so Tesfai. In die Turn- und Versammlungshalle Zuffenhausen, wo das Benefiz-Festival stattfinden soll, passen laut Stadt 250 bis 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Tesfai selbst rechnet mit 150 bis 200 Teilnehmern.

Stadt: Anfrage liegt schon länger vor

Laut eines Sprechers der Stadt Stuttgart liegt die Anfrage des Vereins für die Veranstaltung am Samstag schon länger vor. Nach den Ausschreitungen im September hatte es auf politischer Ebene eine Debatte zu Veranstaltungen eritreischer Vereine und Gegendemonstrationen zu solchen Veranstaltungen gegeben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte wenige Tage nach den Ausschreitungen gesagt: "Wenn weitere solche Veranstaltungen stattfinden, werden wir das zu verhindern wissen, dass es wieder zu solchen gewalttätigen Ausschreitungen kommt."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte nach den Krawallen im September versichert: Solche Szenen werde es nicht wieder geben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Verfassungsschutz: Keine eritreischen Vereine in Beobachtung

Nachdem die Anfrage des Eritreischen Vereins für Körperbehinderte eingegangen war, hat die Stadt beim Verfassungsschutz eine Abfrage gemacht, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart dem SWR. Gegen den Verein liege aber nichts Kritisches vor. Das Landesamt für Verfassungsschutz teile auch dem SWR auf Anfrage mit: "Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg bearbeitet aktuell keine eritreische Gruppierung als extremistische Bestrebung; dies gilt auch für Einzelpersonen aus Eritrea in Baden-Württemberg."

Somit sei der Vertrag zwischen der Stadt als Träger der Veranstaltungshalle und dem Verein zustande gekommen, so der Stadtsprecher.

Stadt führt Gespräche

Aktuell laufen nun Gespräche zwischen dem Amt für öffentliche Ordnung, den Veranstaltern und dem Polizeipräsidium. Die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen. "Im Vordergrund der Gespräche steht, dass es nicht wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen bei Protestaktionen im Umfeld einer Eritrea-Veranstaltung kommen darf", so der Stadtsprecher.

Im Hinblick auf die Gegendemonstration werde derzeit in Abstimmung mit der Polizei geprüft, ob und wo eine solche Gegenversammlung möglich sei. Dafür soll es heute ein Kooperationsgespräch zwischen der Behandlungsbehörde und den Anmeldern der Kundgebung geben, um über einen angemessenen Ort und sichere Rahmenbedingungen zu sprechen. Die Anmelder der Gegendemonstration waren für den SWR telefonisch zunächst nicht zu erreichen.