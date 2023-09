Live-Blog: Verletzte bei Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Zusammenhang mit einer Veranstaltung von Eritreern in Deutschland zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizisten kommt. Im Juli hatten im hessischen Gießen Gegner einer Veranstaltung ebenfalls mit Steinen und Flaschen auf Polizisten geworfen und Rauchbomben gezündet. 26 Beamte wurden dabei verletzt. Auch in Stockholm, Tel Aviv und im schweizerischen Opfikon kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen Anhängern und Gegnern des autokratischen Präsidenten von Eritea, Isaias Afewerk.

Der Stuttgarter Polizeivizepräsident Carsten Höfler hat bekräftigt, dass die Gewalt im Zusammenhang mit der Veranstaltung eritreischer Vereine nicht vorherzusehen war. "Weder das Ausmaß noch die Intensität der Gewalt hat sich im Vorfeld abgezeichnet." Die Polizei sei in dem Konflikt zwischen Teilnehmern der Veranstaltung und Demonstrierenden zu einem "Prellbock" geworden, so Höfler. Es sei aber gelungen, nahezu alle Störer festzunehmen.

Der Polizeieinsatz am Römerkastell in Stuttgart dauert aktuell an. Derzeit werden weiter Personalien der Demonstrierenden aufgenommen. Die Lage hat sich aber etwas entspannt. Einige Polizisten haben ihre Schutzkleidung inzwischen abgelegt.

Der Polizei-Einsatz am Römerkastell in Stuttgart ist nach wie vor in vollem Gange. SWR-Reporterin Katja Trautwein hat sich die Situation vor Ort angesehen.

Für das von Ausschreitungen begleitete Eritrea-Treffen hat es nach Ansicht der Stadt keine Gründe für ein Verbot gegeben. "Versammlungen im geschlossenen Raum sind nicht anmeldepflichtig", teilte die Landeshauptstadt am späten Abend mit. "Es lagen keine Gründe für ein Verbot der heutigen Eritrea-Veranstaltung vor." Die Stadt Stuttgart kündigte an, Konsequenzen aus den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft zu ziehen. Morgen Mittag soll es nach SWR-Informationen ein Pressekonferenz geben, bei der die Staatsanwaltschaft über das Geschehene informieren will.

Der städtische Integrationsbeauftragte Gari Pavkovic kündigte an, nächste Woche sofort mit den in Stuttgart ansässigen Vereinen das Gespräch zu suchen. Auseinandersetzungen und Ausschreitungen zu Konflikten in Herkunftsländern würden in Stuttgart nicht geduldet.

Auch der Oberbürgermeister von Stuttgart, Frank Nopper (CDU), verurteilte die Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen am Rande der Eritrea-Veranstaltung aufs Schärfste. In einem Statement Noppers, das dem SWR vorliegt, heißt es: "Wir müssen mit aller Entschiedenheit gegen die Austragung von Konflikten aus anderen Staaten auf deutschem Boden vorgehen. Unser Dank und unsere Anerkennung gelten unserer Polizei für ihren Einsatz in dieser äußerst schwierigen Situation. Den verletzten Polizistinnen und Polizisten wünsche ich baldige Genesung.“

Die Polizei hat am Abend rund 170 Menschen am Römerkastell eingekesselt. Nach und nach werden aus dieser Gruppe Menschen abgeführt. Die Polizei nimmt die entsprechenden Personalien auf.

21:27 Uhr

Personen im Römerkastell wohl Unterstützer der Diktatur in Eritrea

Laut Polizei haben sich heute Nachmittag rund 200 Menschen versammelt, um an einer Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine in Stuttgart und Umgebung teilzunehmen. Die Vereine sympathisierten mit der Regierung in Eritrea, so der Polizeisprecher. Zur Mittagszeit hätten sich dann mehrere Kleingruppen von Oppositionellen am Bahnhof Bad Cannstatt und am Stuttgarter Hauptbahnhof versammelt. Sie seien am Stuttgarter Römerkastell auf die Beamten losgegangen. Diese Angreifer gehören wohl zu einer Gruppe, die gegen das dikatorische Regime in Eritrea demonstriert.

Eritrea mit seinen gut drei Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer in einem jahrzehntelangen Krieg erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Präsident Isaias Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Andere Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen.