Am 9. Juni steht neben der Kommunalwahl in Baden-Württemberg auch die Europawahl an. Die FDP in Ulm hatte am Dienstag den Europaabgeordneten und -kandidaten Andreas Glück zu Gast.

Am Dienstag hat der Europakandidat der Liberalen, Andreas Glück, in Ulm dazu aufgerufen, bei der Europawahl der FDP die Stimme zu geben. Er war zu Gast im FDP-Bezirksverband der Donaustadt. Seit Monaten hängt die Partei im Umfragetief, im aktuellen ARD-DeutschlandTREND zur Europawahl von Infratest dimap liegen die Liberalen bei 4 Prozent. Video herunterladen (34 MB | MP4) FDP-Kandidat Glück wirbt derzeit auch im eher kleinen Rahmen für seine Partei, wie an diesem Dienstag beim Kaffee am Ulmer Marktplatz. Der Krach in der Ampel in Berlin soll dabei möglichst keine Rolle spielen. Für ihn geht es um Europapolitik. "Ungefähr 60 Prozent aller geltenden Gesetze kommen nicht aus Stuttgart oder Berlin, sondern tatsächlich von Europa", sagt Glück. Deswegen wolle er die Bundespolitik "gar nicht arg kommentieren. Ich denke, dass da vieles auch ganz gut gemacht wurde." Wer geht und darf wählen bei der Europawahl in Baden-Württemberg? Bei der vergangenen Europawahl lag die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg bei 64 Prozent, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Zur Wahl gingen also etwa zwei von drei Wahlberechtigten. Das waren 11,9 Prozentpunkte mehr als bei der Europawahl 2014. Bei den kommenden Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni 2024 werden in Deutschland auch erstmals 16- und 17-Jährige ihre Stimme für das Europäische Parlament abgeben können. In Baden-Württemberg sind voraussichtlich gut 190.000 Wahlberechtigte noch keine 18 Jahre alt. Andreas Glück ist Spitzenkandidat der FDP für Baden-Württemberg Mit klassisch liberalen Themen will die FDP aus der Krise heraus. Bürokratie abbauen, Marktwirtschaft stärken. Bürgernäher und effizienter soll die EU werden. Ziele, die Andreas Glück vertritt und die zumindest beim Diskussionsabend in Ulm gut ankommen. Glück ist bereits Mitglied des Europäischen Parlaments. Für Baden-Württemberg ist er der Spitzenkandidat der FDP. Am 9.Juni will er wieder als Abgeordneter ins EU-Parlament einziehen. Bis dahin stehen allerdings noch etliche Termine auf dem Programm. Baden-Württemberg SWR Aktuell Wahl-Special Europawahl 2024 In unserem Online-Special finden Sie alle Informationen rund um die Europawahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg.