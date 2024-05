per Mail teilen

Der Europawahl-Stimmzettel ist lang, die Auswahl an Parteien groß. Aber wer passt eigentlich zur eigenen politischen Überzeugung? Der Wahl-O-Mat will bei der Entscheidung helfen.

35 Parteien und Wählervereinigungen treten in Deutschland bei der Europawahl 2024 an, 34 davon stehen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf dem Stimmzettel. Die gewählten Abgeordneten schließen sich dann im Europaparlament gemäß ihrer politischen Ausrichtung mit anderen europäischen Parteien zu Bündnissen zusammen.

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung sieht sich als Entscheidungshilfe für die Europawahl in Deutschland und will Orientierung geben, welche Partei am besten zur eigenen politischen Positionierung passt.

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das dem Anwender zeigen möchte, welche zur Wahl zugelassene Partei oder Wählervereinigung der eigenen politischen Position am nächsten steht. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien haben die Thesen des Wahl-O-Mat im Vorfeld beantwortet.

Nutzerinnen und Nutzer können ihre persönliche Ansicht zu 38 Thesen aus unterschiedlichen Themen der europäischen Politik anklicken, indem sie sich entscheiden: "stimme zu", "neutral" oder "stimme nicht zu".

Gewichten, vergleichen und informieren

Im Anschluss können die Thesen noch gewichtet werden, je nachdem, welche davon man für besonders wichtig hält. Diese Thesen zählen bei der Berechnung des Ergebnisses dann doppelt, dadurch wird es genauer.

Anschließend können die Nutzerinnen und Nutzer auswählen, mit welchen Parteien die eigenen Standpunkte verglichen werden sollen. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin wie stark persönliche Überzeugungen mit den Thesen der ausgewählten Parteien übereinstimmen.

Im "Parteienvergleich" können die Nutzerinnen und Nutzer auf einen Blick sehen, bei welchen Thesen die Parteien übereinstimmen oder sich widersprechen.

Grundlage für die Thesen im Wahl-O-Mat sind die Partei- und Wahlprogramme der Parteien sowie deren programmatische Aussagen zur Wahl, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Thesen des Wahl-O-Mat entstehen in mehreren Workshops, bei denen darauf geachtet wird, dass die wichtigsten und kontroversen Themen der Wahl in einem breiten Spektrum abgedeckt sind. Aus anfänglich 80 bis 100 Thesen, bleiben am Ende 38 übrig. Maßgeblich beteiligt an der Thesenentwicklung ist dabei eine Redaktion aus Jung- und Erstwählern: Für die Mitgliedschaft kann sich jeder bewerben. Wissenschaftler beraten das Redaktionsteam.

Die Antworten auf die Thesen stammen direkt von den Parteien und Wählervereinigungen. Sie haben immer die letzte Entscheidung über ihre Positionierung, das heißt, ihre Antworten werden im Wahl-O-Mat nicht interpretiert, sondern direkt wiedergegeben.

Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat bei Wahlen zum Europäischen Parlament, bei Landtags- und Bundestagswahlen. Insgesamt wurde er im Vorfeld von Wahlen mehr als 115 Millionen Mal gespielt.

Der SWR ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.