Bahn muss S21-Mehrkosten alleine tragen

per Mail teilen

Rund sieben Milliarden Euro. Das sind Stand jetzt die Mehrkosten, die durch das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 anfallen. Seit einem Jahr streiten die Projektpartner, wer das am Ende bezahlen muss. Am Dienstag hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart ein Urteil verkündet: Die Bahn muss die Mehrkosten für Stuttgart 21 allein tragen.