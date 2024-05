"Chris Führich für Deutschland": Eine Bäckerei in Nagold wusste es zuerst

Die EM-Nominierung kam auf einer Brottüte in Nagold. Dort stand am Dienstagmorgen: "Chris Führich für Deutschland." Nicht nur die Kundschaft war überrascht und begeistert.

Für viele in der Bäckerei Seeger in Nagold (Kreis Calw) war am Dienstagmorgen nicht nur wichtig, was in die Tüte kommt. Viele holten sich ihre Brötchen und Brezeln hier, um an die heißeste Nachricht des Tages zu kommen: Chris Führich vom VfB Stuttgart wird bei der EM in der Nationalelf spielen. So steht es auf der Tüte. Aufgeklebt. Als Sticker. Als echte Überraschung. Denn nur die Bäckerei wusste davon.

Alle überrascht und happy: Wer in der Bäckerei Seeger einkaufte, erfuhr als erster, dass Chris Führich vom VfB frisch gebackener EM-Kader-Spieler ist. SWR Anne Jethon

Tatsächlich hatte der DFB die Bäckerei in Nagold direkt angefragt. Nur: Warum? Keiner weiß es. Auch die Chefin nicht.

"Wir sind vom DFB angesprochen worden, ob wir uns bereit erklären würden. Ich finde es einfach nur klasse."

"Das liegt bestimmt einfach am schwäbischen Bezug," vermutet Mike Kübler. Er ist Kameramann und filmt für den DFB in der Bäckerei, weiß aber auch nicht mehr. Und der Kundschaft ist es eh egal. Die kommt heute vielfach extra wegen der Tüten in den Laden.

Viele Kunden kommen extra wegen der Tüten

"Ich komm aus dem Nachbarort," erzählt Kevin Allgaier. Er ist Schüler in Nagold und hat schon früh erfahren, dass in der Bäckerei Seeger die Nominierung von Chris Führich bekannt gegeben wird. "Ich bin VfB-Fan und Chris Führich ist ein absolut cooler Spieler. Der macht eine mega Saison und es freut mich mega für ihn, dass er das geschafft hat, für uns bei der Heim-EM auftreten zu dürfen." "Er hat es verdient," sagt ein anderer. "Es war nur eine Frage der Zeit und klar, dass er nominiert wird."

Bäckerei bestellt noch einige tausend Tüten

Insgesamt 500 Tüten mit Nominierungssticker sind in der Bäckerei Seeger über die Theke gegangen. Jetzt will sie noch ein paar tausend nachbestellen. Doch ob die Fans auch morgen noch für die Nominierung von Führich in die Bäckerei nach Nagold kommen? Eher nicht.

Nominierung als "Schnitzeljagd"

Denn der DFB spielt gerade generell eine Art EM-Kader-"Schnitzeljagd". Und immer wieder sickern auf ungewöhnlichen Wegen Namen in die Öffentlichkeit. Werbewirksam. Und nach und nach.

Maximilian Mittelstädts Berufung zum Beispiel hat der in Stuttgart geborene Sänger Peter Schilling bei Instagram verkündet. Dessen Hit "Major Tom" lief als Torhymne, als Mittelstädt im zweiten Spiel in Frankfurt sein Premierentor erzielt hatte.

Wirklich vollständig wird der Kader dann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr vorgestellt.