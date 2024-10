Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:55 Uhr Ende einer langen Reise: "Landshut"zieht an ihren endgültigen Platz Die Lufthansa-Maschine "Landshut" hat 1977 traurige Berühmtheit erlangt, nachdem sie von palästinensischen Terroristen entführt wurde. Ihr Kapitän, Jürgen Schumann wurde damals von den Entführern erschossen. Später gelang es einem Kommando der Spezialeinheit GSG9 die übrigen Geiseln zu befreien. Die Maschine oder vielmehr, was von von ihr übrig ist, hat eine lange Odysee hinter sich: Viele Jahre stand sie auf einem Flugzeugfriedhof in Brasilien bevor sie vor sieben Jahren zum Flughafen Bodensee gebracht wurde. Heute zieht sie dort nochmals um - in eine neue Halle, die auch ihr endgültiger Platz sein soll. Ab 2026 soll sie dann dauerhaft ausgestellt werden. Friedrichshafen Von Terroristen entführtes Flugzeug Wrack der "Landshut" zieht an endgültigen Standort in Friedrichshafen um Das Wrack der Lufthansa-Maschine "Landshut" zieht am Dienstag an seinen endgültigen Standort am Flughafen in Friedrichshafen um. Die Maschine war 1977 von Terroristen entführt worden.

6:45 Uhr Mann flüchtet zu Fuß nach Unfall auf A8 Auf der A8 bei Kirchheim unter Teck ist ein Kleintransporter in ein Stauende gefahren. Als die Polizei eintraf, war der Mann aber nicht mehr da - er hatte zu Fuß das Weite gesucht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 50-Jährige gestern Abend ungebremst auf ein Auto auf, das durch den Aufprall auf einen weiteren Wagen geschleudert wurde. Eine der beiden Fahrerinnen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Da der Kleintransporter noch am Unfallort stand, konnte die Polizei die Identität des Mannes feststellen. Sie suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm - bisher aber ohne Erfolg.

6:30 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Nach einem sonnigen Montag kehrt heute der Herbst zurück - mit Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad am Morgen und jeder Menge Wolken. Am Vormittag hängen die Regenwolken einer Kaltfront über dem Nordwesten Baden-Württembergs. Im Südosten sieht es etwas besser aus, da gibt es nur vereinzelt Schauer Richtung Allgäu. Die Sonne zeigt sich in ganz Baden-Württemberg nur selten. Die Temperaturen steigen auf 15 bis maximal 20 Grad.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Im Prozess um den Messerangriff auf eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem heute 35-jährigen Beschuldigten wird vor dem Landgericht Ravensburg versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die 1977 von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine "Landshut" soll heute in Friedrichshafen am Bodensee an ihren künftigen Ausstellungsort ziehen. In einer Halle auf dem Gelände des Flughafens Friedrichshafen soll das Flugzeug ab Ende 2026 dauerhaft ausgestellt werden. Für den VfB Stuttgart geht die Champions-League-Reise heute bei Juventus Turin weiter. Nach einer Niederlage gegen Real Madrid und einem Unentschieden gegen Sparta Prag hoffen die Schwaben auf eine Überraschung und wollen den ersten Sieg in der Ligaphase der Königsklasse einfahren.

6:06 Uhr Ausbau von Windkraft in BW stockt 1.000 neue Windräder bis 2026 - das sieht der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU in Baden-Württemberg vor - eigentlich. Aber daraus wird wohl nichts werden, denn der Ausbau geht so gut wie gar nicht voran. Die Landesregierung hat bei der letzten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windenergie-Anlagen kein einziges Projekt beantragt. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Landtags-Anfrage der SPD hervor, die dem SWR vorliegt. In 2024 haben in BW bislang insgesamt 14 Windenergie-Projekte einen Zuschlag der Bundesnetzagentur erhalten. Im vergangenen Jahr waren es 25. Damit scheitere die Koalition krachend an ihren Zielen, kritisiert SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Sendung am Di. , 22.10.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:01 Uhr SWR-Umfrage: Schockierende Zahlen zu Übergriffen in Ämtern Wir haben ja schon häufiger über lange Wartezeiten bei den Stuttgarter Bürgerbüros berichtet. Jetzt wollten wir wissen, ob Stuttgart ein Einzelfall ist und wie die Lage aktuell ist. Das erschreckende Ergebnis: Viele Ämter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind komplett am Anschlag. Noch erschreckender ist allerdings, dass Beleidigungen und tätliche Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer häufiger werden. In den meisten Ämtern gehören Anfeindungen inzwischen zum Alltag. Baden-Württemberg Exklusive SWR-Umfrage Ämter im Südwesten am Limit: Angriffe auf Beschäftigte nehmen zu Lange Wartezeiten bei Behörden, Ämter, die wegen Personalmangels geschlossen sind: das nervt viele. Eine SWR-Umfrage zeigt erstmals die Folgen für die Beschäftigten.