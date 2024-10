Im neuen Heilbronner "KI Zentrum Schule" sollen Lehrkräfte fit für den Umgang mit künstlicher Intelligenz gemacht werden. Denn KI gehört schon jetzt an vielen Schulen zum Alltag.

In Heilbronn ist am Montag das neue "KI Zentrum Schule" offiziell gegründet worden. Hier sollen unter anderem Lehrerinnen und Lehrer für den Umgang mit künstlicher Intelligenz im Unterricht geschult werden. Zudem soll das Zentrum an künftigen Lehrplänen mitwirken und Ansprechpartner für die Schulen in Baden-Württemberg rund um das Thema KI sein. Zur Gründungsfeier war unter anderem Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zu Gast.

"KI Zentrum Schule": Neue Entwicklungen in den Unterricht übertragen

Die Technologien der künstlichen Intelligenz entwickeln sich rasant, immer neue Plattformen und Anwendungen kommen auf den Markt. Knapp 30 Experten am "KI Zentrum Schule" sollen die Entwicklungen im Auge behalten und schauen, was davon wie im Unterricht sinnvoll und datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Auch neue Unterrichtsmaterialien sollen im Zentrum entstehen, heißt es.

KI hat schon jetzt Einzug in vielen Schulen gehalten

Schon jetzt sei es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer verschiedene Anwendungen von KI und deren Arbeit kennen, sagt Nicole Stockmann. Sie ist Leiterin des Ellental-Gymnasiums I in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Zum Beispiel, um Betrug mit Hilfe von KI bei Hausaufgaben, Aufsätzen und Ähnlichem zu erkennen.

Sie sieht aber vor allem die Vorteile von KI. So bekommt ein Teil der Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule bereits Aufgaben, um mit KI-Programmen zu üben. Das Programm als persönlicher Trainer. Einige ihrer Lehrerinnen und Lehrer setzen KI ein, um Arbeitsblätter zu erstellen und vieles mehr. Stockmanns Hoffnung ist, dass Lernen mit KI-Unterstützung vielleicht auch die Ungleichheit zwischen zu Hause stark und weniger stark geförderten Kindern ein Stück verringern kann.

Hier am IPAI im Heilbronner Zukunftspark ist das "Zentrum für KI" untergebracht. SWR

Fitter werden: KI-Schulungen für Lehrkräfte auch in den Schulen

Nicht alle Lehrkräfte müssen für Schulungen nach Heilbronn. Ein Teil soll an den Schulen selbst von Multiplikatoren an die Kolleginnen und Kollegen vermittelt werden. Schon jetzt sei das Interesse vieler Lehrerinnen und Lehrer groß, heißt es; zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie mit KI individuelle Lernmaterialien erstellt werden können, um Kinder unterschiedlicher Lern-Niveaus besser fördern zu können.

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), Thomas Riecke-Baulecke (Präsdident ZSL) und Silke Lohmiller von der Dieter Schwarz Stiftung. (v.l.n.r.) SWR

KI-Zentrum Schule: Vernetzung mit Wirtschaft und Wissenschaft

Das "KI Zentrum Schule" soll sich mit Wirtschaft, Wissenschaft und Stiftungen breit vernetzen und ein Ort für eine länderübergreifende Zusammenarbeit sein, hieß es am Montag in Heilbronn. Träger des Zentrums sind das landeseigene Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und die Dieter Schwarz Stiftung. Angesiedelt ist das Zentrum im Heilbronner Innovation Park Artificial Intelligence, kurz IPAI.