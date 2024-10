Für Grünen-Regierungschef Kretschmann ist es eine Herzensangelegenheit. Nun scheint die Erweiterung des Nationalparks näher zu rücken. Der CDU-Forstminister nimmt trotzdem kein Blatt vor den Mund.

Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk (CDU) hält die geplante Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald weiterhin für einen Fehler und will auch nach der jüngsten Verständigung zwischen Grünen und CDU das Projekt so klein wie möglich halten. Hauk sagte im SWR-Videopodcast "Zur Sache intensiv": "Nationalparks und Stilllegungen sind die falschen Antworten auf die Klimakatastrophe."

Hauk will um jeden Hektar Staatswald kämpfen

Auf Wunsch der Grünen werde die Landesregierung den Nationalpark noch vor der Landtagswahl 2026 auf Kosten des Staatswalds erweitern. "Aber ich sage ganz offen: Ich werde um jeden Hektar kämpfen." Nur wenn man den Wald bewirtschafte, werde er widerstandsfähiger gegen Schädlinge und die Folgen des Klimawandels. "Ich werde schon für den Wald kämpfen, und zwar für den Wirtschaftswald", so der CDU-Politiker.

Hauk verwies darauf, dass die Verhandlungen über die Erweiterung im Schwarzwald noch nicht abgeschlossen seien. "Jetzt bin ich Politiker und weiß: Ich habe einen Koalitionsvertrag unterschrieben, dass wir den Nationalpark erweitern wollen. Aber ich sage auch mit Maß und Ziel. Es steht nicht drin, wie viel erweitert wird." Hauk gilt seit langem als Gegner der Erweiterung und war dafür auch schon von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gerügt worden.

Minister Hauk verweist immer wieder darauf, dass BW anders als andere Bundesländer schon länger auf eine nachhaltige Waldwirtschaft und eine Verjüngung der Bäume setze. Zuletzt habe die Bundeswaldinventur ergeben, dass BW mit seinem hohen Mischwaldanteil eine höhere CO2-Speicherleistung habe als andere Länder.

Was ist "Zur Sache intensiv"? "Zur Sache Intensiv" ist ein Videopodcast des SWR, bei dem die Journalisten Alexandra Gondorf und Henning Otte wöchentlich zu einem "intensiven" Gespräch einladen - über Politik und Persönliches in lockerer Atmosphäre. Ob's Politiker, Promis oder andere Persönlichkeiten sind, unseren Hosts geht's darum, den Menschen hinter der prominenten Fassade kennenzulernen.

Kretschmann ist treibende Kraft hinter Nationalpark

Auf Druck von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) haben sich vor kurzem die Koalitionsspitzen darauf verständigt, dass das 2021 vereinbarte Projekt nun auch wirklich kommen soll. An diesem Dienstag soll der weitere Fahrplan Thema bei der Sitzung der Landesregierung sein. Es gibt dazu auch schon länger eine Absichtserklärung der Landesregierung mit der privaten Waldgenossenschaft Murgschifferschaft über einen Gebietstausch.

Vor allem die Grünen wollen, dass aus den zwei bisher getrennten Nationalparkteilen ein großes Naturschutzgebiet wird. Der Koalitionspartner CDU war lange skeptisch und warnte mehrfach davor, "jeden Preis" für den Zusammenschluss zu zahlen. Die Grünen fürchteten deshalb, die CDU könnte das Projekt ganz ausbremsen. Naturschützer hatten die Zweiteilung seit Gründung des Nationalparks kritisiert und eine Zusammenlegung der Flächen gefordert.

Nationalpark Schwarzwald: Erweiterung um 3.000 Hektar Staatswald geplant

Doch jetzt soll es konkret werden: Für die Erweiterung sind 3.000 Hektar im Gespräch. Die Murgschifferschaft erklärt sich in der Absichtserklärung bereit, ihre Waldgebiete im Tausch für wertgleiche Waldstücke zur Verfügung zu stellen. Als Ersatz soll die Murgschifferschaft angeblich eine gleichwertige Fläche Staatswald in der Nachbarschaft der Schwarzwaldgemeinde Enzklösterle erhalten. Die Regierung will auch auf die Bedingung eingehen, Landesanteile von 55 Prozent an der Genossenschaft an die Holzhändler zu verkaufen.

Der Nationalpark liegt auf dem Gebiet der Landkreise Baden-Baden, Freudenstadt, Ortenau und Rastatt. Die Grünen unter Kretschmann setzten die Errichtung 2014 durch - allerdings besteht der Park aus zwei getrennten Teilen. In einem Nationalpark darf der Wald nicht mehr bewirtschaftet werden, die Natur bleibt sich selbst überlassen. Der Park soll ein Rückzugsgebiet für Wildtiere sein und die biologische Vielfalt sichern.