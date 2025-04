Boris Palmer ist einer der bekanntesten Kommunalpolitiker Deutschlands und sehr umstritten. Jetzt gibt es einen Dokufilm über ihn. Er wurde im Tübinger Kino erstmals gezeigt.

Rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauer sind am Dienstagabend ins "Kino Museum" gekommen, um dort die neue SWR-Doku "Der Palmer Komplex" zu sehen. Mit im Kinosaal natürlich der Mann, der im Fokus der 90-minütigen Doku steht: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos). Er kam auf den letzten Drücker. Mit dabei: seine Mutter Erika. Auch Ehefrau Magdalena Ruoffner und deren gemeinsamer Sohn waren an dem besonderen Abend dabei. Palmer hat den Film vorab nicht gesehen, sagte er.

Das ist wie beim zweiten Kind, da wollte ich auch nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädele wird.

Er freue sich, dass über einen Lokalpolitiker und dessen Arbeit eine Doku gemacht wurde, sagte Palmer noch bevor er den Film gesehen hatte. Direkt nach der Preview zeigte er sich berührt und beeindruckt von der Doku und der hörbaren Reaktion darauf im Publikum: "Eine Doku zu produzieren, bei der viel gelacht wird, das muss man erst einmal hinbekommen."

Neben Tübinger Bürgerinnen und Bürger waren auch bekannte Persönlichkeiten wie der Kabarettist Christoph Sonntag, Schlager-Sänger Dieter Thomas Kuhn und die Tübinger Notärztin Lisa Federle im Kinosaal. Schon gleich in den ersten Film-Minuten gab es viel zu lachen und auch immer wieder Applaus.

Im Sitz neben Boris Palmer zu seiner Linken im Kinosaal: seine Mutter Erika. Zu seiner Rechten sitzt der Filmautor Frank Marten Pfeiffer, der ihn drei Jahre lang immer wieder mit der Kamera begleitet hat. SWR Maren Seehuber

Drei Jahre Drehzeit für die Doku über Boris Palmer

Filmautor Frank Marten Pfeiffer hat den Tübinger Oberbürgermeister drei Jahre lang für den Dokufilm begleitet. In entscheidenden Momenten war er mit der Kamera dabei - unter anderem, als Palmer in Frankfurt Rassismus-Vorwürfe gegen ihn mit der Stigmatisierung durch den Judenstern vergleicht und damit einen Eklat auslöst.

SWR-Programmdirektor Bratzler: "Geht nicht nur um Palmer als Person"

Der Film porträtiert den Ex-Grünen-Politiker Palmer als eine Person, in der sich wichtige gesellschaftliche Konflikte wie Ökonomie versus Ökologie, Rassismus, Wokeness und die Grenzen der Meinungsfreiheit widerspiegeln. Am Beispiel des wohl bekanntesten Kommunalpolitikers Deutschlands würden die gesamtgesellschaftlichen Grenzen des politischen Diskurses sichtbar, sagte Clemens Bratzler, SWR-Programmdirektor Information. Da sei eine Langzeitbeobachtung, die ein Dokumentarfilm leisten kann, spannend. Sie könne Zuschauerinnen und Zuschauer neue Erkenntnisse bringen, so Bratzler.

Es gibt ja fast niemanden, der keine Meinung zu Boris Palmer hat.

Für die einen sei er ein Held, weil er Dinge ausspreche, die andere nicht auszusprechen wagten. Für die anderen sei er einer, der das gesellschaftliche Klima vergifte und Grenzen überschreite, so Bratzler weiter.

Podiumsdiskussion nach Filmaufführung

Nach der Filmaufführung diskutierte Palmer mit Filmautor Frank Marten Pfeiffer, dem Rhetorik- und Wissenskommunikationsprofessor der Universität Tübingen, Olaf Kramer, und der Leiterin der Multimedia-Redaktion des SWR Studio Tübingen, Sandra Müller, über den Film und Momente in seiner Laufbahn.

Auf die Politik von Donald Trump in den USA angesprochen, sagte Palmer: "Es ist natürlich ein Desaster, was da passiert." Es werde wirtschaftlich massive Auswirkungen auf uns haben - wie auch gesellschaftlich.

Palmer: Wokeness mitverantwortlich für Erfolg von Trump und AfD

Für Trumps Aufstieg ist aus Palmers Sicht auch das Thema Wokeness und "übertriebene Sprachregelungen" mitverantwortlich. "Wenn du zu lange, zu extrem eine bestimmte These propagierst, dann setzt sich das Gegenprinzip erstmal durch", sagte der Tübinger Oberbürgermeister. Ohne diese "systemathische Übertreibung von Sprachvorschriften" hätte es keinen Donald Trump im Präsidentenamt gegeben - "und keine zehn Millionen AfD-Wähler", so Palmer.

Kramer warf Trump vor, die amerikanische Gesellschaft auseinandergetrieben und dafür gesorgt zu haben, "dass man keine gemeinsame Basis mehr hat". Trump habe die Polarisierung befeuert, mit dem Ziel, Angst zu erzeugen und die Leute um sich zu scharen. Der US-Präsident habe den Konsens von gemeinsamen Werten und Fakten aufgelöst, so Kramer.

"Der Palmer Komplex" in der Mediathek

Die Dokumentation "Der Palmer Komplex" ist seit dem Abend in der ARD Mediathek verfügbar und läuft am 17. April 2025 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Vor wenigen Wochen erschien ein Podcast des SWR über Boris Palmer: "Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung" - zu hören in der ARD Audiothek .