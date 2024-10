Mit einer Gedenkfeier wird am Dienstag an die Deportation Freiburger Jüdinnen und Juden in das Lager im südfranzösischen Gurs erinnert. Die groß angelegte Verhaftung fand vor 84 Jahren statt.

Mindestens 379 Freiburger Jüdinnen und Juden wurden am 22. Oktober 1940 vom Freiburger Bahnhof von den Nazis ins Lager Gurs deportiert. Mit einer Gedenkfeier erinnern die Stadt und verschiedene Organisationen und Gemeinden am Dienstag daran. Persönliche Berichte über Deportation vorgelesen Schüler des Walter-Eucken-Gymnasiums und Freiburger Bürger lesen am Nachmittag auf dem Platz der Alten Synagoge aus persönlichen Berichten über die Verhaftung. Vertreter der Israelitischen Gemeinde Freiburg und der Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher Gemeinde werden Reden halten. Danach folgt ein stiller Spaziergang zur Wiwili-Brücke, wo Kränze niederlegt werden. Vor genau 84 Jahren wurden insgesamt mehr als 6.500 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Baden, der Pfalz und dem Saarland nach Gurs deportiert. Gefangene in Gurs - es war eines der größten Lager in Frankreich. Die hygienischen Verhältnisse waren teils katastrophal. LMZ Baden-Württemberg Viele Insassen des Lagers Gurs starben Die hygienischen Verhältnisse im Internierungslager Gurs waren miserabel. Viele Menschen starben an Entkräftung und Epidemien. Etwa ein Drittel der dort gefangen gehaltenen Menschen wurde zwischen 1942 bis 1944 in den Vernichtungslagern in Osteuropa ermordet. Auf dem Friedhof im ehemaligen Lager befinden sich heute rund 1.000 Gräber. Das Lagergelände in Südfrankreich ist heute eine nationale Gedenkstätte.