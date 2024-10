Endgültiger Standort in Friedrichshafen: Wrack der "Landshut" ist umgezogen

Das Wrack der Lufthansa-Maschine "Landshut" ist am Dienstag an seinen endgültigen Standort am Flughafen in Friedrichshafen umgezogen. Die Maschine war 1977 von Terroristen entführt worden.

Für die geschichtsträchtige "Landshut" ist es ein kurzer Umzug gewesen - denn von dem Hangar am Flughafen Friedrichshafen, wo das Flugzeugwrack bislang stand, ging es nur wenige hundert Meter in die Halle Q. Dort soll das Flugzeug laut Bundeszentrale für politische Bildung künftig dauerhaft stehen und Teil einer Ausstellung sein, die den Terror-Herbst 1977 in Deutschland beleuchtet. SWR-Reporterin Corinna Scheller war beim Umzug dabei: "Landshut" hat eine bewegende Geschichte Die Lufthansa-Maschine war damals von palästinensischen Terroristen entführt worden. Sie wollten mit der Entführung RAF-Terroristen freipressen, die in Stammheim in Haft saßen. Am Ende wurden die Geiseln auf dem Flughafen in Mogadischu von der Polizei-Eliteeinheit GSG-9 befreit. Der Pilot des Flugzeugs sowie drei der vier Geiselnehmer kamen ums Leben. Die frühere Lufthansa-Maschine "Landshut" in der Halle Q - ihrem endgültigen Standort. SWR Corinna Scheller Lernort soll Geschichte zeigen Die "Landshut" war nach dem Vorfall weiter im Liniendienst unterwegs. 1985 wurde sie von der Lufthansa verkauft und war bis 2008 in Europa, Asien und Südamerika im Einsatz. Vor sieben Jahren wurde sie von einem Flugzeugfriedhof in Brasilien nach Friedrichshafen geholt. Seitdem war darüber diskutiert worden, wie und wo die "Landshut" als Lernort gezeigt werden soll.