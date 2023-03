per Mail teilen

SWR-Redakteurin Sabine Steinfurth SWR Leander Bauer

Sabine Steinfurth ist ein Brandenburger Urgestein, das nie zum Fernsehen wollte und eigentlich Deutsch und Englisch auf der ganzen Welt studiert hat. Dann kam sie über "Mona Lisa" ins Fernsehvolontariat nach Stuttgart. Sie ist Bilder-"Jägerin" für die Landesschau und Features in der Landeskultur. Dann wechselte sie mit Kind und Kegel aus der Metropole an den Bodensee und ist immer noch scharf auf neue, vielgesichtige Geschichten. Im Kino, beim Walken und Bücher "fressen" lassen sich am besten das Mediengeschäft verdauen und frische Ideen ausbrüten

...oder auch mal alle Viere grade sein lassen!