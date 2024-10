Nebelmaschine fängt Feuer: Brand in Heilbronner Escape Room

In einem Escape Room in der Heilbronner Innenstadt ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Nebelmaschine war in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

In einem sogenannten Escape Room, in dem normalerweise Gruppen spielerisch Rätsel lösen um zu entkommen, ist am Montagabend in Heilbronn eine Nebelmaschine in Brand geraten. Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilt, wurde bei dem Feuer, das gegen 19 Uhr ausbrach, niemand verletzt. Feuer in Heilbronner Escape Room: Alle Rätselnden gerettet Die Nebelmaschine befand sich im zweiten Stock eines Gebäudes in der Heilbronner Kaiserstraße. Nach Angaben der Feuerwehr konnten Beschäftigte des Escape Rooms bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Löschmaßnahmen vornehmen. Sie schickten alle Personen ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich komplett löschen. Die Einsatzkräfte bauten die defekte Maschine aus. Ein sogenanntes Druckbelüftungsgerät sorgte den Angaben zufolge für die "Entrauchung" der betroffenen Räume. Am gestrigen Montag kam es kurz nach 19 Uhr zu einem Einsatz in einem Escape Room in der Heilbronner Kaiserstraße. Vor...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Monday, October 21, 2024