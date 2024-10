Die Kassenärztliche Vereinigung BW hat am Montag ihre Pläne für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vorgestellt. Es gibt viel Protest, denn 18 weitere Notfallpraxen im Land sollen geschlossen werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat am Montag offiziell bestätigt, dass sie die Zahl der Notfallpraxen in Baden-Württemberg reduzieren will - 18 Standorte sollen geschlossen werden. Die Pläne waren bereits zuvor bekannt geworden. Umgesetzt werden sollen die Schließungen schrittweise ab April 2025. Acht Praxen hatte die KVBW bereits im Laufe des Jahres dauerhaft geschlossen.

Als Grund dafür nannte die KVBW den Personalmangel unter niedergelassenen Ärzten. Man habe schlicht und einfach ein Personalproblem, sagte Karsten Braun, Vorstandsvorsitzender der KVBW. Wenn man die Versorgung im Land verantwortungsvoll aufrechterhalten wolle, müsse man sich auf die Regelversorgung fokussieren, also auf die normalen Praxen. "Wenn wir den Bereitschaftsdienst nicht anpassen, dann fahren wir die Regelversorgung im Land an die Wand. Das ist nun mal die Realität", sagte Braun.

Gegen die Pläne hat sich ein breiter Protest von Ärzten, Landräten und Bürgermeistern sowie Landtagsabgeordneten formiert. Am Montagmittag demonstrieren vor dem Gebäude der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart mehrere Hundert Menschen gegen die Schließungspläne.

Mit Bussen zur Protestkundgebung nach Stuttgart

Von den 18 Notfallpraxen sollen allein 10 im Raum Karlsruhe und Stuttgart schließen. Der Marburger Bund und Gesundheitspolitiker von SPD und FDP sprechen von einer Katastrophe. Kommunale Vertreterinnen und Vertreter hatten zu der Demonstration in Stuttgart aufgerufen. In betroffenen Städten wurden Busfahrten in die Landeshauptstadt organisiert.

Auch aus Calw waren Bürgerinnen und Bürger nach Stuttgart gekommen. Doch anders als bislang angenommen, wird die Notfallpraxis in Calw laut KVBW doch nicht geschlossen. Dafür soll der Standort in Nagold wegfallen.

Warum die Schließungspläne auf Kritik stoßen

95 Prozent der Menschen sollen nach den Plänen der KVBW eine Notfallpraxis in maximal 30 Autominuten erreichen können. Alle anderen sollen maximal 45 Minuten fahren müssen. Zudem sei vorgesehen, dass es nur noch Standorte in Verbindung mit einem Krankenhaus mit Notaufnahme gebe.

18 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie einzelne Landräte halten das für illusorisch. Sie fordern insbesondere von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) einzuschreiten. Dieser hatte dazu aufgerufen, sich die Pläne der KVBW in Ruhe anzuhören. Es gebe für ihn keine rechtliche Grundlage, die Pläne der sich selbst verwaltenden KVBW zu stoppen.

Kritik an den Schließungsplänen kommt insbesondere von Ärztinnen und Ärzten der Krankenhäuser. Sie befürchten eine weitere Belastung der dortigen Notaufnahmen. Besorgt ist auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Man erwarte ein weiter steigendes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst, sagte der Landesgeschäftsführer des DRK Baden, Leonard von Hammerstein, am Freitag. "Die geplante Schließung von Notfallpraxen führt dazu, dass Menschen bei uns landen, denen in der ambulanten Versorgung viel besser geholfen wäre."

In diesen Städten in BW sollen Notfallpraxen geschlossen werden: Achern (Ortenaukreis)

(Ortenaukreis) Albstadt (Zollernalbkreis)

(Zollernalbkreis) Backnang (Rems-Murr-Kreis)

(Rems-Murr-Kreis) Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen)

(Kreis Sigmaringen) Brackenheim (Kreis Heilbronn)

(Kreis Heilbronn) Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis)

(Rhein-Neckar-Kreis) Ellwangen (Ostalbkreis)

(Ostalbkreis) Ettlingen (Kreis Karlsruhe)

(Kreis Karlsruhe) Herrenberg (Kreis Böblingen)

(Kreis Böblingen) Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen)

(Kreis Esslingen) Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald)

(Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Münsingen (Kreis Reutlingen)

(Kreis Reutlingen) Nagold (Kreis Calw)

(Kreis Calw) Neuenbürg (Enzkreis)

(Enzkreis) Oberndorf (Kreis Rottweil)

(Kreis Rottweil) Tettnang (Bodenseekreis)

(Bodenseekreis) Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis)

(Rhein-Neckar-Kreis) Wolfach (Ortenaukreis)

Ärzteorganisation: Neustrukturierung des Notfalldienstes unumgänglich

Die Organisation Medi, die rund 5.000 Ärztinnen und Ärzte im Land vertritt, hält die Neustrukturierung des Notfalldienstes für unumgänglich. Zu viele Medizinerinnen und Mediziner gingen in Rente, das System müsse deshalb angepasst werden.

Der Spitzenverband der fachärztlichen Berufsverbände Baden-Württemberg (SFB BW) wies in einer Mitteilung daraufhin, dass es sich bei der Behandlung in den Notdienstpraxen nicht um akute Notfälle handele. Es gehe um die allgemeinärztliche Versorgung außerhalb normaler Sprechzeiten, also um Bereitschaftsdienste. Der Politik warf der Verband jahrzehntelange Versäumnisse vor. Der durch unattraktive Arbeitsbedingungen entstandene Ärztemangel im haus- und fachärztlichen Bereich schlage im Bereitschaftsdienst durch - was eine Reduktion der Zahl der Bereitschaftspraxen in BW zur Folge habe, hieß es.

Gemeinderat aus dem Kreis Heilbronn engagiert sich

Gegen die Schließungen setzt sich auch Joachim Esenwein aus Güglingen (Kreis Heilbronn) ein. Esenwein engagiert sich für die Gesundheitsversorgung im Zabergäu und sieht die medizinische Versorgung gefährdet. Denn auch die nahe gelegene Notfallpraxis in Brackenheim (Kreis Heilbronn) steht auf der Kippe.

"Es ist eine breite Mehrheit, die in der Zwischenzeit sagt: 'Das was ihr hier macht, ist Kahlschlag. Das geht so nicht'. Wir hören das aus allen Ecken aus der Bevölkerung heraus."

Esenwein befürchtet, dass durch Schließungen die Rettungsdienste und Notaufnahmen zusätzlich belastet werden. Und zwar mit Patienten, die sonst in die Notfallpraxis gegangen wären. Das gehe zu Lasten von tatsächlichen Notfällen.

Bürgermeister von Brackenheim fürchtet um medizinische Versorgung

Auch der Bürgermeister von Brackenheim (Kreis Heilbronn) Thomas Czaszar (parteilos) macht sich Sorgen. Sollte die Brackenheimer Notfallpraxis geschlossen werden, kämen längere Wege auf die Patienten zu. Er sehe derzeit "in keinster Weise Strukturen, die die Versorgung für uns sicherstellen können", so Czaszar. Der Bürgermeister hofft, dass die Schließung noch aufgehoben oder zumindest aufgeschoben werden kann.