Mit dem Tod eines Katers beschäftigt sich das Heilbronner Landgericht. Er war 2021 in einer Bärenfalle gestorben. Der Angeklagte wurde freigesprochen. Nun startet die Berufung.

Am Heilbronner Landgericht startet am Dienstagvormittag der Berufungsprozess gegen einen Mann, der für den Tod von Kater Emil aus Eppingen (Kreis Heilbronn) verantwortlich sein soll. Emil kam 2021 qualvoll in einer sogenannten Schlagfalle ums Leben. Die Falle befand sich auf dem Grundstück des angeklagten Nachbars von Emils Besitzern. Im vergangenen Jahr wurde der Angeklagte wegen mangelnden Beweisen freigesprochen, ihm konnte nicht nachgewiesen werden, die Bärenfalle aufgestellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ging daraufhin in Berufung.

Prozess um Kater Emil am Landgericht: Freispruch in erster Instanz

Die Richterin in erster Instanz begründete den Freispruch damit, dass in diesem Fall Aussage gegen Aussage stehe. Emils Familie sagte aus, ihr Nachbar habe ihnen gegenüber zugegeben, die Falle aufgestellt zu haben, weil er sich über den Katzenkot ärgerte. Der Angeklagte behauptete hingegen, die Falle nicht aufgestellt zu haben. Auch Beweise, wie Fingerabdrücke, die auf einen Täter hingedeutet hätten, gab es laut Gericht nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Freispruch Berufung beantragt und hofft jetzt auf eine Verurteilung.

Vor dem Heilbronner Landgericht startet der Berufungsprozess um den Tod von Kater Emil. Er ist 2021 in einer Bärenfalle im Nachbarsgarten gestorben. privat

Kritik von PETA: Bärenfallen in BW verboten

Die Tierschutzorganisation PETA kritisierte damals das Urteil scharf. Die Nutzung von Schlagfallen ist in Baden-Württemberg verboten. Man darf sie lediglich in Ausnahmefällen mit einer Genehmigung der örtlichen Jagdbehörde aufstellen. Allerdings ist der Verkauf der Fallen weiterhin erlaubt.