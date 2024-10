Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:30 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Am Morgen ist es noch neblig in Baden-Württemberg. Aber wenn sich die Nebelschwaden aufgelöst haben, lässt sich zwischen den Wolken auch immer mal die Sonne blicken. Außerdem wird es recht mild mit Höchstwerten zwischen 16 Grad bis 22 Grad. Am Dienstag setzen sich dann die Wolken durch und es regnet vielerorts. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,1 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Nach massiver Kritik an bereits öffentlich gewordenen Schließungsplänen für Notfallpraxen will die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) um 13 Uhr ihre Pläne für die künftige Struktur des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Land vorstellen. Vor dem KVBW-Gebäude in Stuttgart werden Proteste erwartet. Seit Mitte Mai läuft die ARD-Mitmachaktion "2024 #unsere Flüsse": Zuschauerinnen und Zuschauer sind dazu aufgerufen, Bäche vor ihrer Haustür zu untersuchen. Die Aktion soll Wissenslücken über die Lebensraumqualität der kleinen Fließgewässer schließen. Erste Ergebnisse der Einsendungen werden bereits heute um 22:50 Uhr in der ARD-Story "Unsere Flüsse - wie retten wir Deutschlands Lebensadern?" vorgestellt. Bei der Landkreisversammlung in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) geht es heute unter anderem um die Themen "Fluchtmigration und Integration". Dabei sind neben den Landrätinnen und Landräten unter anderem Integrationsministerin Marion Gentges (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Außerdem besprochen wird die am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Krankenhausreform und das Projekt Bürokratieabbau.