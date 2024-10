In Bad Schönborn wird am Montag eine schwimmende Photovoltaik-Anlage eingeweiht. Es ist die derzeit größte in Deutschland, etwa so groß wie zwölf Fußballfelder.

Deutschlands derzeit größte schwimmende Photovoltaik-Anlage wird am Montag in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) eingeweiht. Sie schwimmt auf dem Philippsee. Der ist knapp 60 Hektar groß. Ungefähr 15 Prozent der Seefläche sind jetzt mit schwimmenden Solarmodulen bedeckt. Das sind gut acht Hektar, also etwa zwölf Fußballfelder. Zur Eröffnung wird unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet.

Schwimmende Photovoltaik-Anlage auf dem Philippsee in Bad Schönborn O&L Nexentury

Seit dem 1. August produziert die Anlage Strom, in Spitzenzeiten sind es 15 Megawatt. Der Strom fließt in das Kieswerk am Baggersee. Überschüssige Energie wird in das öffentliche Netz eingespeist.

Immer größere Projekte mit schwimmender Photovoltaik

Noch im Juli lag die maximale Gesamtleistung aller schwimmenden Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zusammengerechnet bei 21 Megawatt, so das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Im Ausland gibt es schon deutlich größere Anlagen und auch in Deutschland werden aktuell einige Projekte gebaut. Schon im kommenden Winter soll in Cottbus eine noch größere schwimmende Photovoltaik-Anlage ans Netz gehen.

Begrenzung wegen Naturschutz

Ursprünglich gab es größere Pläne in Bad Schönborn. Nach Vorgaben des Bundes dürfen schwimmende Solaranlagen aber nur auf maximal 15 Prozent der Seefläche entstehen. Der Grund sind Naturschutzbedenken. Der Regionalgeschäftsführer des BUND Mittlerer Oberrhein sagte gegenüber dem SWR, es brauche noch weitere Untersuchungen zum Thema. Grundsätzlich halte er aber die Vorhaben für "absolut unterstützenswert".

LUBW sieht Potential für Photovoltaik-Anlagen auf Baggerseen am Oberrhein

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW sieht vor allem im Oberrheingraben großes Potenzial für sogenannte "Floating PV-Anlagen". Die schwimmenden Anlagen könnten für Kieswerkbetreiber profitabel sein, da sie den Strom für den Betrieb ihrer schweren Maschinen direkt nutzen könnten.

Laut Landratsamt Karlsruhe gibt es inzwischen mehrere Anfragen von Kommunen, die grundsätzliches Interesse an dieser Energiegewinnung haben. Die Stadt Waghäusel (Kreis Karlsruhe) habe bereits einen Antrag gestellt, um eine entsprechende Anlage auf einem Baggersee in Wiesental einrichten zu dürfen. In Baden-Württemberg sind schwimmende Solaranlagen bereits in Renchen (Ortenaukreis) und in Ostrach (Kreis Sigmaringen) in Betrieb.