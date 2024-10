per Mail teilen

Eine vierköpfige Familie aus Weingarten soll ihre Nachbarn über Jahre hinweg belästigt haben. Am Montag muss sie sich vor dem Ravensburger Amtsgericht verantworten.

Am Amtsgericht in Ravensburg beginnt am Montag der Prozess gegen eine Familie aus Weingarten (Kreis Ravensburg). Der Vorwurf: Sie soll ihre Nachbarn mehrere Jahre lang belästigt und ihnen nachgestellt haben.

Familie soll Nachbarn jahrelang gefilmt und beschimpft haben

In Medienberichten ist von "Horror-Nachbarn" und Stalking die Rede. Angeklagt ist die Familie laut Amtsgericht wegen Nachstellung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Jahrelang hätten die Eltern und ihre zwei erwachsenen Töchter ihre Nachbarn in einem Wohnviertel in Weingarten ohne deren Zustimmung gefilmt, beschimpft und immer wieder die Polizei wegen angeblicher Gesetzesverstöße der Nachbarn gerufen.

Der heute 57-jährige Familienvater war ab 2004 für einige Jahre Bürgermeister im Landkreis Reutlingen. Er war seinerzeit zu einer Geldstrafe verurteilt worden, unter anderem, weil er amtliche Briefe vernichtet hatte.