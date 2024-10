BW-Newsticker am Morgen: Vier Schwerverletzte bei Unfall in Mannheim, Land fordert schärfere Migrationspolitik, Komet und Supermond leuchten

6:24 Uhr

Schließungspläne für Notfallpraxen: Ärzte in BW fordern Gipfel

Wegen Plänen zur Schließung von 18 Notfallpraxen in BW fordert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Baden-Württemberg die Einberufung eines Notfallversorgungsgipfels. Angesichts der umstrittenen Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung brauche es jetzt einen Austausch mit allen Beteiligten, so ein Sprecher des Marburger Bundes im SWR. Zudem ruft die Gewerkschaft Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu auf, die Schließungen der Notfallpraxen zu verhindern. Andernfalls befürchtet der Marburger Bund eine Verschlechterung der aktuell angespannten Lage in den Notfallaufnahmen. Die Ärzte in Baden-Württemberg sind laut Marburger Bund angesichts der drohenden Schließungen sehr besorgt und sprechen von einem nie dagewesenen Einschnitt.