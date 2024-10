Rote Ampel überfahren: Vier Schwerverletzte bei Unfall in Mannheim

Bei einem Unfall in Mannheim sind am Donnerstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Ein junger Mann hatte offenbar eine rote Ampel ignoriert.

Ein 18-Jähriger fuhr am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr mit einem Mercedes in Richtung Mannheim-Käfertal. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei, ignorierte er an einer Kreuzung in der Nähe des Mannheimer Klinikums die Ampel, die für ihn rot zeigte. Auf der Kreuzung stieß sein Wagen dann mit zwei Autos zusammen, die bei grün gefahren waren.

Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Der Mercedes prallte gegen einen Signal-Mast der Straßenbahn und riss ihn um, überschlug sich und blieb im Gleisbett auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden schwer verletzt, ein anderer Autofahrer leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten konnten die Straßenbahnen auf der Strecke erst ab 23 Uhr wieder fahren. Betroffen waren unter anderem Straßenbahnen in Richtung Mannheim-Käfertal sowie die Linie 5 in Richtung Bergstraße.