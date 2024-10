per Mail teilen

Im Landkreis Böblingen sind in der Nacht zwei Scheunen und ein Wohnhaus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf mehr als eine Million Euro.

Gegen halb vier in der Nacht auf Freitag ist die Feuerwehr Herrenberg (Kreis Böblingen) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Laut Polizei standen ein Mehrfamilienhaus mit angebauter Scheune und eine weitere Scheune in Flammen. Die sechs Bewohnerinnen und Bewohnern konnten sich selbst ins Freie retten. Die in einer Scheune untergebrachten Pferde konnten von Anwohnenden rechtzeitig befreit werden.

Direkte Nachbarn auch betroffen

Die Feuerwehr brachte 40 Nachbarinnen und Nachbarn aus angrenzenden Häusern in Sicherheit und konnte verhindern, dass die Flammen auf die Gebäude übergriffen. Einige Häuser wurden vom Brand jedoch teilweise beschädigt. Das betroffene Mehrfamilienhaus sowie die Scheunen wurden laut Polizei komplett zerstört, die Bewohnerinnen und Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden.

Brand in Herrenberg: Keine Verletzten, hoher Schaden

Laut Polizei wurden bei dem Brand keine Personen oder Tiere verletzt, sie schätzt den Schaden auf mehr als eine Million Euro.