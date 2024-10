BW-Newsticker am Morgen: Schiff kollidiert mit Brücke in Mannheim, Warnstreik im Geld- und Werttransport, Israelfeindliche Sticker in Roto-Lieferung entdeckt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:30 Uhr So wird heute das Wetter in BW Heute kommt vor allem im Osten und Südosten Baden-Württembergs die Sonne durch, nachdem sich die Nebelfelder gelichtet haben. In Baden bleibt es wolkiger, aber auch hier fallen nur ganz vereinzelt ein paar Tropfen. Es weht schwacher Südostwind, im Allgäu bläst Föhn. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad an der Donau und bis 22 Grad im Großraum Stuttgart. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,2 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Der Bundestag stimmt heute nach langen Vorarbeiten über die umstrittene Krankenhausreform ab. Die Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen den finanziellen Druck auf die Kliniken mindern und eine stärkere Spezialisierung durchsetzen. Dafür will die Ampel-Koalition die bisherige Vergütung mit Pauschalen für Behandlungsfälle ändern. Künftig sollen Kliniken 60 Prozent der Vergütung schon für das Vorhalten bestimmter Angebote bekommen. Grundlage der Finanzierung durch die Krankenkassen sollen zudem neue "Leistungsgruppen" sein. Sie sollen die jeweiligen Klinik-Behandlungen genauer beschreiben und bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben dafür absichern. In Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) stellt das schwäbische Maschinenbauunternehmen TRUMPF heute Vormittag seine jüngste Bilanz vor. Laut vorläufigen Berechnungen (Stichtag 30. Juni) erzielte die TRUMPF Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr 2023/2024 mit 5,2 Milliarden Euro weniger Umsatz als im Jahr zuvor (5,4 Milliarden Euro). Auch das Auftragsvolumen ging demnach deutlich zurück. Der Umsatz auf dem deutschen Markt stieg dagegen laut dem Unternehmen um 4,5 Prozent auf rund 815 Millionen Euro. Damit war Deutschland erstmals seit Jahren wieder der größte Einzelmarkt für TRUMPF. Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt heute eine Zwischenbilanz für ein Projekt gegen Kinder- und Jugendarmut in Baden-Württemberg vor. Nach Angaben des Verbandes ist im Land fast jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Um die Folgen von Kinderarmut zu bekämpfen, fördern das Land und der Europäische Sozialfonds Projekte gegen Kinder- und Jugendarmut wie das landesweite Projekt "SILKYplus - Social Inclusion Labs für Kids und Youngsters" des Paritätischen. An neun Standorten in Baden-Württemberg sollen armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte soziale Teilhabe, bessere materielle Bedingungen und Chancengleichheit im Bildungssystem ermöglicht werden.

6:09 Uhr "Fuck Israel"-Sticker in Lieferung von Firma aus Kreis Esslingen entdeckt Hassbotschaften erhält wohl niemand gerne - vor allem nicht von langjährigen Geschäftspartnern. Aber genau das ist bei einer Lieferung der Roto Frank Fenster- und Türtechnologie (FTT) GmbH aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) passiert. In der Lieferung wurden Sticker mit der Aufschrift "Fuck Israel" gefunden. Ziel war ein israelisches Unternehmen, das die Botschaften entdeckte und sich daraufhin bei Roto FTT beschwerte. Die israelischen Unternehmer Haim and Benny Briskin zeigten sich gegenüber dem israelischen Nachrichtenportal "ynet" schockiert. Auch Marcus Sander, Vorsitzender der Geschäftsführung der Roto FTT GmbH, zeigte sich gestern auf SWR-Anfrage erschüttert und verurteilte den Vorfall: "Solche Handlungen widersprechen zutiefst unseren Werten und Grundsätzen. Antisemitismus, Diskriminierung und jede Form von Hass haben bei Roto keinen Platz und werden von uns auf das Schärfste verurteilt." Seitdem der Vorfall Anfang der Woche bekannt wurde, stehe man mit dem israelischen Kunden in Kontakt. Leinfelden-Echterdingen Hassbotschaften in Warensendung "Fuck Israel"-Sticker in Lieferung von Firma Roto aus Kreis Esslingen Das Unternehmen Roto FTT GmbH aus Leinfelden-Echterdingen pflegt seit Jahren Geschäftsbeziehungen nach Israel. Nun wurden in einer Lieferung israelfeindliche Botschaften gefunden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:05 Uhr Beschäftigte im Geld- und Werttransport streiken Nicht genug Geld im Automaten? Bei der Belieferung von Bankautomaten - genauer gesagt der Bargeldversorgung - könnte es heute zu Beeinträchtigungen kommen. Denn ver.di hat Beschäftigte im Geld- und Werttransport zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von zwei großen Unternehmen der Branche an den Standorten in Filderstadt, Stuttgart, Stutensee, Ettlingen, Ulm und Mannheim. Angesichts der im Tarifkonflikt verhärteten Fronten will ver.di mit dem Streik Druck auf die Arbeitgeber machen - zeitgleich zur dritten Runde der Tarifverhandlungen in München.

6:01 Uhr Binnenschiff kollidiert mit Klappbrücke in Mannheim In Mannheim ist gestern am späten Abend ein Binnenschiff mit einer Klappbrücke kollidiert. Das Steuerhaus des Schiffes blieb an der Brücke hängen und riss ab. Auch zwei Autos landeten im Hafenbecken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sagte meiner Kollegin in der Nacht, dass die Brücke zunächst für den Verkehr gesperrt wurde.