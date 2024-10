Der Bahnverkehr zwischen Ulm und Blaubeuren ist am Mittwoch eingestellt worden. Eine Brücke über die Gleise bei Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist einsturzgefährdet.

Zwischen Ulm und Blaubeuren fahren aktuell keine Züge. Grund ist eine marode Brücke über die Bahngleise nahe einem Steinbruch bei Blaustein.

Ein Experte hatte bei einer Untersuchung der Brücke am Dienstag erhebliche Mängel im verbauten Spannstahl festgestellt. Das teilte die Stadt Blaustein mit. Es sei dasselbe Material, das auch in der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden verbaut gewesen sei. Zunächst wurde am Mittwoch die Brücke gesperrt, am Nachmittag dann der Bahnverkehr auf der Strecke Ulm-Blaubeuren.

In der Brücke ist laut der Stadt Blaustein Spannstahl verbaut - dasselbe Material, das auch in der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden verbaut war. Thomas Heckmann

Die Brücke wird hauptsächlich von Anwohnern genutzt. Der Verkehr wird ortsnah umgeleitet, hieß es von der Stadt. Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass schon am Mittwoch Busse zwischen Ulm und Blaubeuren pendelten. Ab Donnerstag soll es einen regulären Schienenersatzverkehr auf der Strecke geben. Die Sperrung könnte laut Bahn voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.