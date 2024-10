Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:30 Uhr Wetterbericht für BW: Sonne kommt immer wieder raus Der Mittwoch beginnt in weiten Teilen Baden-Württembergs mit Nebelfeldern. Am Vormittag kommt dann immer wieder die Sonne durch. Am Nachmittag halten sich einzelne Nebelfelder immer noch zäh. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad am Oberrhein, sonst sind es 17 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,2 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Abgesperrt ist der Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) schon - heute Nachmittag ist nun der offizielle Spatenstich für die vierjährigen Bauarbeiten an der Karstquelle, mit denen das Areal um die Karstquelle saniert und modernisiert werden soll. Gastronomen laufen wegen drohender Umsatzeinbußen Sturm gegen die Absperrungen - die Stadt Blaubeuren sucht nach Lösungen, wie der Blautopf für Touristen und Touristinnen trotz der Bauarbeiten zugänglich sein kann. Die BW-Landesregierung mit Sportministerin Theresa Schopper (Grüne) feiert heute Abend die baden-württembergischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele von Paris. Bei dem Empfang sind unter anderem die Goldmedaillengewinner Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen) von der MTG Mannheim und Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten) vom SV Böblingen dabei. Weltrekordversuch am Aussichtsturm "Himmelsglück" in Schömberg (Kreis Calw): Die Extremsportlerin Tanja Höschele aus Straubenhardt (Enzkreis) will zwölf Stunden lang die etwa 300 Treppenstufen des Turms rauf- und runterrennen, insgesamt 130 Mal. Die Ultraläuferin peilt fünfeinhalb bis sechs Minuten pro Runde an - also einmal ganz hoch auf den Turm und dann wieder hinunter. Pro Runde sammelt sie zehn Euro Spende für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. In Mannheim beginnt der Deutsche Schmerzkongress, der bis zum Samstag geht. Schmerzmediziner und -medizinerinnen aus ganz Deutschland diskutieren über die Versorgungsqualität und die Digitalisierung. Außerdem im Fokus: hoch relevante, aber oft spät diagnostizierte und unterversorgte Erkrankungen, unter denen vor allem Frauen leiden. Ausrichter sind die Deutsche Schmerzgesellschaft und die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft.

6:09 Uhr Katzenseuche in Horb aufgetreten In Horb-Nordstetten (Kreis Freudenstadt) sind mehrere Katzen und Katzenbabys - meist wildlebende - am Parvovirus verstorben. Ehrenamtliche des Tierschutzvereins Horb mussten selbst mitansehen, wie fünf Katzenbabys in ihrer Pflegestelle qualvoll gestorben sind. "Das war grausam", sagt Beatrice Buchmann vom Vorstand dem SWR. Jacqueline Dießner, ebenfalls vom Tierschutzverein in Horb, hat von weiteren rund zehn Katzen gehört, die in den vergangenen Tagen an der Katzenseuche verendet sind. Sie dürfen nicht begraben, sondern müssen verbrannt werden, weil sie infektiös sind. Der Erreger halte sich bis zu einem halben Jahr an Schuhen, Kleidung und Gegenständen, sagt sie. Er kann dadurch leicht verbreitet und in die Wohnung eingeschleppt werden.

6:05 Uhr Dirk Spaniel tritt aus AfD und Fraktion im Bundestag aus Der Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel hat nach eigenen Angaben die AfD und auch die Bundestagsfraktion verlassen. "Viele haben es ja schon geahnt, heute habe ich den Austritt aus der AfD und auch aus der AfD-Bundestagsfraktion vollzogen", schrieb er am Abend bei X. Spaniel, ehemaliger Chef der AfD Baden-Württemberg und Kritiker von Co-Parteichefin Alice Weidel, war bei einem Landesparteitag vor anderthalb Wochen nicht erneut auf die Landesliste für die kommende Bundestagswahl gewählt worden - Höhepunkt eines jahrelangen Streits zwischen ihm und dem Weidel-Lager. Daraufhin hatte er bereits seinen Austritt aus der Partei angekündigt. Berlin/Stuttgart Abgeordneter aus Stuttgart Dirk Spaniel tritt aus AfD und Fraktion im Bundestag aus Bei einem Landesparteitag der AfD war Dirk Spaniel nicht erneut auf die Landesliste für die kommende Bundestagswahl gewählt worden. Nun tritt der Stuttgarter aus der Partei aus.

6:01 Uhr Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie: Angebot abgelehnt Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie ist gestern in Ludwigsburg ohne Ergebnis zu Ende gegangenen. Das vom Arbeitgeberverband Südwestmetall vorgelegte Angebot hat die Gewerkschaft IG Metall als enttäuschend zurückgewiesen. Die Arbeitgeberseite hatte bundesweit eine Lohnerhöhung von insgesamt 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten vorgeschlagen. Wer so ein Angebot vorlege, provoziere den Konflikt, sagte die baden-württembergische IG Metall-Chefin Barbara Resch. Sie kündigte an, Warnstreiks in den Betrieben vorzubereiten. Vertreter der Gewerkschaft in anderen Regionen in Deutschland hatten das Angebot bereits zuvor zurückgewiesen. Video herunterladen (33,9 MB | MP4)