In Heilbronn hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Der Mann war mit seinem Motorrad auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren. Er starb noch am Unfallort.

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Heilbronn gestorben. Der Mann war mit seinem Motorrad in einem Heilbronner Industriegebiet unterwegs. Laut Polizei fuhr er dann gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Sattelauflieger auf. Warum das passiert ist, sei noch unklar. Tödlicher Aufprall: Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle Weitere Verkehrsteilnehmer waren zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls nicht an der Unfallstelle unterwegs, heißt es. Ein Ersthelfer hatte laut Polizei versucht, den Mann zu reanimieren, er starb allerdings noch am Unfallort. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.