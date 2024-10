Ein 59-jähriger Rollerfahrer ist bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße zwischen Meimsheim und Lauffen am Neckar ums Leben gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der Landstraße zwischen Brackenheim-Meimsheim und Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) hat es am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 59-jähriger Motorrollerfahrer aus bislang unbekannten Gründen frontal mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Der Rollerfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Rettungshubschrauber war im Einsatz

Die Landstraße ist nach Angaben der Polizei bis auf Weiteres voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Beamten sind zur weiteren Unfallaufnahme vor Ort.

Über 300 Motorradunfälle in Heilbronn-Franken

Über 300 Motorradunfälle hat das Heilbronner Polizeipräsidium in diesem Jahr bislang gezählt. 81 Meschen kamen dabei schwer verletzt ins Krankenhaus, 9 starben - der Rest kam mit leichten Verletzungen davon. Zählt man Autofahrer dazu, so sind in der Region deutlich mehr Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen als im Vorjahr. Auffällig ist dabei, dass in der Region neben jungen Erwachsenen überdurchschnittlich viele Menschen über 65 sowie Zweiradfahrer tödlich verletzt wurden. Der Landestrend sieht anders aus, hier gab es im Jahresvergleich bislang weniger Verkehrstote.