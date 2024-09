Schwerer Verkehrsunfall bei Pfedelbach: Fahrschülerin lebensgefährlich verletzt

Auf der Landstraße zwischen Pfedelbach und Mainhardt hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine Motorrad-Fahrschülerin krachte in einen LKW und wurde schwer verletzt.

Eine Fahrschülerin ist am Mittwoch mit ihrem Motorrad in einen LKW gekracht. Die 44-jährige Frau war mit ihrem Fahrlehrer auf der Landstraße in Richtung Pfedelbach (Hohenlohekreis) unterwegs. Laut Polizei kam die Fahrschülerin wohl wegen eines Fahrfehlers in einer Kurve von der Straße ab. Deshalb kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden LKW.

Fahrschülerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 43-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 14.000 Euro. Die Strecke war für mehrere Stunden voll gesperrt.