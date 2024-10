per Mail teilen

Allein in Heilbronn gab es dieses Jahr schon mehrere Verfolgungsjagden mit der Polizei - jüngst am Wochenende. Anwalt Dieter Roßkopf sieht einen Trend und nennt mögliche Gründe.

Nach einem Unfall mit einem gestohlenen Luxus-Auto in Heilbronn fehlt vom Fahrer weiterhin jede Spur. Der Unbekannte hatte sich in der Nacht zum Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und auf seiner Flucht sechs Fahrzeuge beschädigt, darunter drei Streifenwagen. Der Heilbronner Anwalt für Verkehrsrecht, Dieter Roßkopf, beobachtet einen Anstieg solcher Verfolgungsfahrten. Dieser könnte verschiedene Ursachen haben, sagte er dem SWR.

Vor allem junge Männer aggressiver im Straßenverkehr

Einerseits, so Roßkopf, sind viele junge Menschen mit Fahrzeugen unterwegs, andererseits ist die Polizei präsenter und kontrolliert mehr. Eine Verfolgungsjagd entwickle sich ja oft, um bei Straftaten wie Einbrüchen, Drogendelikten und anderem der Polizei zu entkommen. Ein gesichertes, einheitliches Täterprofil gibt es nicht, sagt Roßkopf im Interview. Aus der Beobachtung einer Vielzahl von Fällen ließe sich aber schließen: Die Fluchtfahrer sind meist männlich, jung und mögen Autos. Fluchtfahrten sind meist auch nicht geplant, sie passieren eher spontan, so Roßkopf: Man hat etwas verbrochen, wird erwischt und stiehlt sich davon.

Dieter Roßkopf, Heilbronner Fachanwalt für Verkehrsrecht und ehemaliger Vorsitzender des ADAC Württemberg

Junge Fahrer: Rauheit und mangelnde Rücksichtnahme

Sie sind offenbar gerne schnell unterwegs. Aus Sicht des Anwalts steigt die Aggressivität auf den Straßen besonders eben unter jungen Männern. Rauheit und mangelnde Rücksichtnahme nehmen zu. Das kann auch in einer Verfolgungsjagd gipfeln.

So zeigt zum Beispiel eine Statsitik in Nordrhein-Westfalen, dass die Anzahl an Verfolgungsjagden seit 2015 stetig steigt.