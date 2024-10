Tiertransporter mit rund 1.500 Hühnern in Rauenberg umgekippt

In Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagabend ein Tiertransporter mit etwa 1.500 Hühnern umgekippt. Hühner liefen frei herum. Die Straße wurde voll gesperrt.

In einem Gewerbegebiet in Rauenberg ist am Dienstagabend der Anhänger eines Tiertransporters mit etwa 1.500 Hühnern umgekippt. Der Unfall passierte beim Entladen. Einige der Tierboxen landeten auf der Straße, zahlreiche Hühner liefen frei umher, so die Polizei. Der Fahrer des Transporters wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Anhänger umkippte, ist noch unklar.

Hühner wieder eingesammelt

Die Hühner überlebten den Unfall und konnten wieder eingesammelt werden. Sie seien mit einem anderen Transporter zu ihrem Ziel gebracht worden, sagte die Polizei. Die Straße wurde wieder freigegeben.