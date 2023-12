Tiertransporter mit Rindern umgekippt: Lange Staus auf A8 bei Pforzheim

Ein Unfall mit einem Tiertransporter hat am Dienstag auf der A8 bei Pforzheim für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. Dort war ein Transporter mit Rindern umgekippt.

Ein Tiertransporter war am Dienstagvormittag auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd umgekippt. Die Strecke in Fahrtrichtung Karlsruhe blieb bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Heimsheim ausgeleitet.

So sah es am Dienstagnachmittag auf der A8 bei Pforzheim an der Unfallstelle aus:

Fahrer des Tiertransporters bei Unfall leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei wurde der 61-jährige Fahrer leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die 15 Rinder wurden lebend in ein anderes Fahrzeug umgeladen. Wie viele verletzt wurden, ist nicht bekannt. Für den Abtransport war die A8 für kurze Zeit auch in der Gegenrichtung für den Verkehr voll gesperrt.

15 Rinder befanden sich in dem umgekippten Tiertransporter auf der A8 bei Pforzheim SWR Peter Lauber

Geplatzter Reifen mögliche Ursache für Unfall

Laut Polizei könnte ein geplatzter Reifen die Ursache für den Unfall gewesen sein. Polizeiangaben zufolge prallte der Tiertransporter nach rechts auf die Leitplanke, dann nach links in die Betonwand und kippte anschließend um.

Unfall mit vier Lkw auf der Gegenfahrbahn

In der Gegenrichtung der A8 hat sich am Dienstagnachmittag ein weiterer schwerer Unfall ereignet. Auf der A8 bei Pforzheim ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. An der Anschlussstelle Pforzheim-West sind vier Lkw ineinander gefahren.