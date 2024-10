6:08 Uhr

Nations League: VfB-Spieler Leweling schießt Deutschland ins Viertelfinale

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist vorzeitig ins Viertelfinale der Nations League eingezogen. Und wieder hat ein Stuttgarter Spieler das entscheidende Tor geschossen: Vor 68.367 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena sorgte Debütant Jamie Leweling in der 63. Minute für das 1:0 (0:0). Leweling vertrat Torjäger Deniz Undav. Der hatte am Freitag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina beim 2:1 beide Tore erzielt und musste am Montag wegen muskulärer Probleme kurzfristig aussetzen.