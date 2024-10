Mann aus Ulm fährt mit geklauter Kehrmaschine durch München

Am frühen Montagmorgen hat ein Mann aus Ulm auf dem Marienplatz in München eine Kehrmaschine gestohlen. Damit fuhr er in der Innenstadt und kollidierte mit einem Polizeiauto.

Ein 29-jähriger Mann mit Wohnsitz in Ulm hat am Montagmorgen in München eine orangene Kehrmaschine geklaut. Anschließend fuhr er laut Polizei unkontrolliert durch die Innenstadt, auch auf dem Marienplatz und dem Karlsplatz. Polizeibeamte konnten den 29-Jährigen mit ihrem Fahrzeug zwar stoppen. Allerdings kam es dabei zum Zusammenstoß zwischen dem Straßenreinigungsfahrzeug und dem Polizeiauto. Mit gestohlener Kehrmaschine auf Mann zugefahren Ein Mitarbeiter der Stadt München hatte die Kehrmaschine auf dem Marienplatz abgestellt, um weitere Arbeiten zu Fuß zu erledigen. Den Fahrzeugschlüssel habe der Straßenreiniger hinter der Sonnenblende versteckt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München dem SWR. Dennoch konnte der 29-Jährige Ulmer das Fahrzeug starten. Der Stadtmitarbeiter habe sofort per Notruf die Polizei verständigt. Außerdem versuchte er, den 29-Jährigen anzuhalten. Daraufhin fuhr dieser auf den Mann zu, der konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Polizeiauto und Kehrmaschine nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit In der Sonnenstraße stoppte die Polizei den 29-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Sie fahren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Mann aus Ulm sei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, heißt es weiter. Er wurde bei der Kollision der Fahrzeuge leicht verletzt, ambulant behandelt und kam anschließend in eine psychiatrische Klinik. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Polizeibeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.