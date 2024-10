Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

6:17 Uhr Albaufstieg auf der A8 wieder frei Seit Freitagabend war der Albaufstieg auf der A8 in Richtung München gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Autobahn wie geplant seit 5 Uhr wieder frei.

6:15 Uhr Streik bei SWEG-Bussen im Rhein-Neckar-Kreis Auch bei der SWEG Bus GmbH sind die Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik an den Standorten Wiesloch und Sinsheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) aufgerufen worden. Nach SWEG-Angaben sind Schulbusse betroffen, nicht aber alle anderen Verkehre der SWEG, auch nicht die Busse im Raum Schwetzingen. Sendung am Mo. , 14.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Verband Bildung und Erziehung an Schulen (VBE) stellt die Ergebnisse seiner Umfrage zur Unterrichtsabdeckung im Land vor. Laut Kultusministerium sind in diesem Schuljahr deutlich weniger Lehrerstellen offengeblieben als in den Jahren zuvor. Der VBE hat nach eigenen Angaben den Realitätsabgleich gemacht. Nach dem Fund von Leichenteilen im Rhein beginnt in Waldshut-Tiengen heute ein Prozess wegen Totschlags. Der 58-jährige Tatverdächtige soll einen 38-Jährigen nach einem Streit erschossen haben, teilte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mit. Tage später soll er den Toten mit einer Machete in mehrere Teile zerlegt, diese in Maschendraht eingewickelt und an unterschiedlichen Stellen in den Rhein geworfen haben. Im Raum Karlsruhe könnte es heute bei den S-Bahnen Zugausfälle und Verspätungen geben, denn die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) zum Warnstreik aufgerufen. Das AVG-Netz erstreckt sich von Karlsruhe aus bis nach Heilbronn, Freudenstadt und Achern.