Bei einer Verfolgungsjagd hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag mit einem gestohlenen Luxusauto in Heilbronn sechs Fahrzeuge beschädigt. Nach dem Unfall ist er geflohen.

In der Nacht zum Freitag wurde in Wüstenrot ein Mercedes entwendet, berichtet die Polizei. In der Nacht zum Sonntag sichtete eine Polizeistreife das gestohlene Fahrzeug auf der Bundesstraße bei Ellhofen (beide Kreis Heilbronn) und wollte es anhalten. Daraufhin gab der Fahrer Gas, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei Verfolgungsjagd Polizeifahrzeuge beschädigt

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Unterwegs touchierte der Unbekannte mit seinem Wagen drei Polizeifahrzeuge, die ihm entgegenkamen.

Kontrolle verloren und in geparkte Fahrzeuge geprallt

Am Ortseingang von Heilbronn - hinter dem Weinsberger Sattel - verlor der Fahrer des Fluchtfahrzeugs schließlich die Kontrolle über seinen Wagen.

Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 100.000 Euro.

Nach den Aufräumarbeiten: Nur noch ein paar Splitter erinnern an den Crash des gestohlenen Luxusautos SWR

Vergebliche Suche mit Hubschrauber und Hundestaffel

Der Fahrer konnte sich aus dem Wrack des Mercedes befreien und flüchtete zu Fuß. Die Suche nach ihm - mit einem Hubschrauber und mit einer Hundestaffel - blieb vorerst ohne Erfolg.