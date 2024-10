Am Montag ist der landesweite "Frederick Tag" gestartet - und zwar in Heilbronn. Mit verschiedenen Aktionen soll damit der Spaß am Lesen geweckt und gefördert werden.

Mehr Spaß am Lesen! Das ist das Ziel des landesweiten "Frederick Tags", der am Montag in der Heilbronner Stadtbibliothek gestartet ist. Bis Freitag bietet die Stadtbibliothek Lese-Aktionen für eingeladene Schulklassen an. Der "Frederick Tag" soll mit zahlreichen Angeboten bei Kindern von der ersten bis zur sechsten Klasse den Spaß am Lesen wecken und auch die Lesekompetenz fördern. So finden vor allem in Schulklassen zahlreiche Lesungen statt.

"Frederick Tag": Eine Maus sammelt Wörter

Auch Bibliotheken bieten BW-weit viele Aktionen an - unter anderem in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) oder auch in Mannheim. Unter anderen ist am Montag in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) eine Führung durch die Mediothek geplant. Mehr Informationen sowie das Programm finden sich auf der Website zum Aktionstag.

Die Maus Frederick aus dem Kinderbuch von Leo Lionni ist der Pate für die landesweite Aktion "Frederick-Tag". Doch während Fredericks Kumpels lieber Vorräte für den Winter sammeln, sammelt Frederick lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen. Wenn die Wintertage dann grau und langweilig werden, packt er seine Sammlung aus und heitert so alle seine Freunde auf.

Bis zum 25. Oktober beteiligen sich Vereine, Schulen, Kindergärten und Bibliotheken an der Initiative, die 1997 erstmals von der Landesregierung vorgestellt wurde.