Noch bis einschließlich Montag können die Heilbronner an einer Onlinebefragung zum ICE-Halt in ihrer Stadt teilnehmen. Kann ein positives Ergebnis die Bahn noch umstimmen?

Bis Mitte Dezember halten täglich zwei ICE in Heilbronn. Dann soll Schluss sein. Denn darüber hinaus plant die Deutsche Bahn keinen dauerhaften ICE-Halt in der Stadt. Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) appellierte dennoch an die Bürgerinnen und Bürger, die ICE-Anbindung rege zu nutzen, um der Bahn ein eindeutiges Zeichen zu geben, dass Heilbronn den Fernverkehrsanschluss braucht. Am Montag nun endet eine Onlinebefragung dazu.

Bürgerbefragung zum ICE-Halt: Was wollen die Heilbronner?

Die Stadt Heilbronn will mehr über das Mobilitätsverhalten ihrer Bürgerinnen und Bürger herausfinden. Genau deshalb sollen sie an der Befragung teilnehmen. Wichtig sei darüber hinaus aber auch zu erfahren, welche Erfahrungen sie bisher gemacht haben und was sie für Erwartungen haben und auch, ob sie sich überhaupt einen ICE-Halt für die Stadt wünschen?

🚄 Schon die derzeitige ICE-Verbindung von Heilbronn aus genutzt?

Weniger Umsteigen dank ICE

Und dann gibt es noch den Aspekt "Umsteigen". Denn ein Argument der Bahn gegen einen ICE-Halt in Heilbronn ist, dass die Strecken mit einem ICE aufgrund der vielen Kurven auch nicht schneller zu schaffen seien. Dennoch werden die Reisen komfortabler, argumentiert die Stadt. Denn dank des ICE fallen für die Fahrgäste viele Umstiege weg. Auch darum gehe es in der Befragung.

Bei möglichen Verhandlungen mit der Bahn sollen die Umfrageergebnisse der Stadtverwaltung die notwendigen Argumente liefern. Die Bürgerbefragung wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Heilbronn durchgeführt. Sie ist im übrigen anonym, so die Stadt weiter. Die Umfrage-Dauer beträgt etwa fünf Minuten.