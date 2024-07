per Mail teilen

Heilbronn wird ab dieser Woche an das Fernverkehrsnetz angeschlossen. Vier Verbindungen soll es geben. Wegen Bauarbeiten ist zu Beginn allerdings mit Einschränkungen zu rechnen.

Aufgrund der Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main werden ab Dienstag bis Mitte Dezember täglich zwei ICE in Heilbronn halten, an den Wochenenden sogar vier. Das teilte die Deutsche Bahn AG mit. Durch den neuen ICE-Halt können Fahrgäste von Heilbronn aus ohne Umstieg nach Berlin, Hamburg und Innsbruck fahren. Doch die Vorfreude ist getrübt: Gleich zu Beginn gibt es wegen Bauarbeiten Einschränkungen.

Fahrplanänderungen durch weitere Baustellen

Auch abseits der Riedbahn werde momentan an vielen Stellen im deutschen Bahnnetz gebaut - "so muss der ICE 1176 [nach Hamburg] aufgrund einer Baumaßnahme im Knoten Hamburg leider bis 10. August entfallen", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf SWR-Nachfrage mit. Der Halt soll in Heilbronn ab dem 17. August angeboten werden können.

Auch der ICE 1696 nach und von Berlin ist von einer Baustelle betroffen: "Die Fahrten vom 18. bis 23. Juli können aufgrund einer Baumaßnahme im Knoten Ulm leider nicht verkehren", hieß es in einer Mitteilung. Und vom 3. bis 5. August können wegen Bauarbeiten zwischen Stuttgart und Heilbronn keine Fernverkehrszüge in Heilbronn halten.

Wie viele Menschen werden den ICE nutzen? OB Mergel hofft auf einen Fernverkehrsanschluss für Heilbronn, sollten die Zahlen gut sein. SWR Kim Hartmann

Wissenschaftliche Begleitung: Wie wird ICE-Halt in Heilbronn angenommen?

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) zeigte sich begeistert über den ICE-Halt für ein halbes Jahr: "Endlich erhält die Großstadt Heilbronn und unsere wirtschaftsstarke Region für eine längere Zeit den so notwendigen direkten Anschluss an den Fernverkehr." Er appellierte, die ICE-Züge intensiv zu nutzen, um der Bahn ein eindeutiges Zeichen zu geben, dass die Region Heilbronn einen solchen Fernverkehrsanschluss braucht.

Deswegen soll die Nutzung des ICEs ab Ende Juli durch die Hochschule Heilbronn wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden - "um gute Argumente gegenüber der Bahn für einen dauerhaften Halt von Fernzügen in Heilbronn zu haben", teilte die Stadt mit.