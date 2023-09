Der Raum Heilbronn zählt zu den wirtschaftsstärksten in Baden-Württemberg. Doch in Sachen Bahnverkehr ist er seit Jahrzehnten tiefste Provinz.

Der ARD-Thementag #bahnfahren beschäftigt sich mit dem öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Der Blick in die Großstadt Heilbronn zeigt, in Sachen Fernverkehrsanschluss bleibt es für die Heilbronner Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer weiter unbefriedigend. Die Schwarz Gruppe mit Kaufland und Lidl hat im Raum Heilbronn ihren Sitz. Der Autobauer Audi hat in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ein großes Werk. In Heilbronn entsteht Baden-Württembergs größter Entwicklungspark für Künstliche Intelligenz (KI). Das sind nur einige Argumente, mit der die Heilbronner Stadtverwaltung für einen Fernverkehrsanschluss plädiert. Doch die Erfolgsaussichten sind gering.

Heilbronn kommt im Deutschlandtakt nicht vor

Der Tübinger Gerhard Schnaitmann hat lange Jahre die Fahrpläne für den Nahverkehr in Baden-Württemberg ausgearbeitet. Heute berät er kommunale Eisenbahn-Zweckverbände. Und er beschäftigt sich intensiv mit dem Entwicklungsprojekt Deutschlandtakt, das die Großstädte im Halbstundentakt miteinander vernetzen soll. Heilbronn kommt im Deutschlandtakt nicht vor, sagt Schnaitmann

"Dort, wo eigentlich Heilbronn stehen sollte, als Zentrum der Region Heilbronn-Franken, ist die Zeichenerklärung für andere Strecken."

Veraltete Infrastruktur bremst Züge aus

Seit Jahren setzt sich der Verkehrsclub Deutschland (VCD) für eine bessere Bahnanbindung ein. Doch für seinen Vertreter Hans-Martin Sauter scheitert die auch an der veralteten Infrastruktur. Einige Stellwerke stammen aus den 1950er-Jahren und das Personal, das sie bei Störungen reparieren kann, ist zum Großteil bereits in Rente, bemängelt er.

Die eingleisige Eisenbahnbrücke bei Möckmühl-Züttlingen bremst den Bahnverkehr aus. SWR

Hinzu kämen eingleisige Streckenabschnitte und veraltete Signaltechnik. Da wären auch Fernverkehrszüge nicht schneller unterwegs als der Nahverkehr.

Stadt Heilbronn setzt auf Baustellenumleitung

Trotzdem regt sich bei der Heilbronner Stadtverwaltung Hoffnung auf Besserung. Möglicherweise wird die Stadt im kommenden Jahr Teil einer Baustellen-Umleitung bei der Bahn, sagt Florian Baasch, der im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig ist.

Dann wolle man genau dokumentieren, wie viele Menschen in Heilbronn ein- und aussteigen und wie groß das Fahrgastpotenzial ist. Dies könne zur Argumentationshilfe werden.

Bahn verweist auf den Nahverkehr

Bahnberater Gerhard Schnaitmann glaubt nicht an einen Erfolg. Wenn da mal ein Zug hält, so sagt er, kann man darauf doch keine Nutzerstrategie aufbauen. Die Deutsche Bahn (DB) selbst verweist auf Anfrage auf den Nahverkehr, mit dem Reisende von Heilbronn aus die Fernverkehrszüge in anderen Städten erreichen können. Für Schnaitmann allerdings sind sie keine Lösung. Gerade durch die veraltete Infrastruktur sei der Nahverkehr häufig unpünktlich. Und dann sei der ICE-Anschluss weg.