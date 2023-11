Aufgrund von Bauarbeiten werden von Juli bis Dezember 2024 vier ICE-Verbindungen über Heilbronn fahren und auch dort halten. Der OB appelliert, die Verbindungen rege zu nutzen.

Ab Juli werden am Heilbronner Hauptbahnhof mehrmals täglich auch ICE-Züge halten. Diese "positive Botschaft" hat Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) schriftlich mitgeteilt.

Von Heilbronn nach Berlin, Hamburg oder Innsbruck

Hintergrund für den ICE-Halt in Heilbronn sind Sanierungsarbeiten auf der Riedbahn-Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Züge von Berlin nach Innsbruck und zurück, genauso von Stuttgart nach Berlin oder Hamburg, werden daher ab Juli mit Halt über Heilbronn umgeleitet.

Das ist eine erfreuliche Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger, für unsere Unternehmen und alle Akteure in der gesamten Region.

Das freut auch Harry Mergel. Die Großstadt Heilbronn und die wirtschaftsstarke Region erhalte "endlich" für eine längere Zeit einen direkten Anschluss an den Fernverkehr, der notwendig sei, wird der Oberbürgermeister zitiert. Daher appelliert er an alle in der Region, die ICE-Züge intensiv zu nutzen, um der Bahn ein eindeutiges Zeichen zu geben, dass die Region Heilbronn einen solchen Fernverkehrsanschluss braucht. Um gute Argumente für einen dauerhaften ICE-Halt in Heilbronn zu haben, wird die Stadt im Sommer unter wissenschaftlicher Begleitung Fahrgastzahlen erheben.

Welche ICEs halten wann in Heilbronn? Von Juli bis Dezember sollen mehrere ICE-Verbindungen aufgrund von Bauarbeiten über Heilbronn umgeleitet werden und dort auch halten. Es geht um folgende Verbindungen: • ICE 118, täglich vom 16. Juli bis 14. Dezember 2024

15:48 Uhr Abfahrt Heilbronn (Innsbruck – Stuttgart – Berlin) • ICE 119, täglich vom 16. Juli bis 14. Dezember 2024

12:06 Uhr Abfahrt Heilbronn (Berlin – Stuttgart – Innsbruck) • ICE 1696, freitags und samstags vom 19. Juli bis 14. Dezember 2024

12:21 Uhr Abfahrt Heilbronn (Stuttgart – Würzburg – Berlin) • ICE 1176, samstags vom 20. Juli bis 14. Dezember 2024

9:14 Uhr Abfahrt Heilbronn (Stuttgart – Würzburg – Hamburg)

Auch im Januar schon vereinzelte ICE-Fahrten in Heilbronn

Und auch schon im Januar 2024 sollen während der Vorbereitungen der Sanierung erste ICE-Züge in Heilbronn halten. Zwischen dem 2. und 21. Januar sollen nach Angaben der Bahn der ICE 119 (Berlin-Stuttgart-Innsbruck) täglich und der ICE 1696 (Stuttgart-Würzburg-Berlin) freitags in Heilbronn halten. Alle Infos zu den ICE-Verbindungen, die in Heilbronn halten und abfahren, sollen auch in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn zu finden sein.