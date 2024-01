ICE hält wieder in Heilbronn

Im neuen Jahr bekommt Heilbronn wieder einen Fernverkehrsanschluss der Bahn. Immer zur Mittagszeit soll ein ICE nach Innsbruck halten. Grund sind Bauarbeiten auf der Riedbahn.

Das "Gastspiel" des Intercity-Expresses (ICE) in Heilbronn beginnt am Dienstag, 2. Januar. Laut Fahrplan hält dann täglich um 12:06 Uhr der ICE 119 von Berlin nach Innsbruck in Heilbronn vorerst bis zum 21. Januar. In dieser Zeit wird auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim die Baustelle für die anstehende Generalsanierung eingerichtet.

ICE Direktverbindung nach Berlin an drei Freitagen

Laut Mitteilung der Stadt Heilbronn soll am Sonntag, 14. Januar, auch ein ICE aus Innsbruck am örtlichen Hauptbahnhof halten. Außerdem gebe es an drei Freitagen im Januar eine Fernverkehrsanbindung umsteigefrei nach Berlin.

Größeres Angebot ab Juli

Im Januar richtet die Bahn auf der Riedbahnstrecke die Baustelle ein, die eigentliche Generalsanierung startet im Juli. Dann - so heißt es in der Mitteilung - halten ICEs bis zu vier Mal pro Tag in Heilbronn.

Die Stadt will die Fahrgastzahlen mit wissenschaftlicher Begleitung erheben, um für einen dauerhaften Fernverkehrsanschluss zu werben. Deshalb ruft Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) dazu auf, das Angebot intensiv zu nutzen. Denn mit Abschluss der Bauarbeiten auf der Riedbahn endet der Umleitungsverkehr über Heilbronn.

Heilbronn war schon einmal ICE-Haltepunkt

Schon einmal war Heilbronn Haltepunkt eines Intercity-Expresses. Während der Bundesgartenschau 2019 hatte die Bahn eine Verbindung eingerichtet. Damals blieben die Fahrgastzahlen allerdings überschaubar, auch weil der Zug nicht immer verlässlich fuhr. Wegen Personalausfällen hatte ihn die Bahn mehrfach kurzfristig gestrichen.