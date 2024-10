Streik bei der AVG: Verspätungen und Ausfälle bei S-Bahnen im Raum Karlsruhe

per Mail teilen

Im S-Bahn-Verkehr des KVV kommt es am Montag im Raum Karlsruhe teilweise zu Ausfällen oder Verzögerungen. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der AVG zum Warnstreik aufgerufen.

Die Gewerkschaft rechnet mit teilweise erheblichen Auswirkungen durch den Streik. Betroffen sind die S-Bahnen im Karlsruher Verkehrsbund (KVV), die zum großen Teil von der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) betrieben werden. Das AVG-Netz erstreckt sich von Karlsruhe aus auch bis nach Heilbronn, Freudenstadt und Achern.

Streik auch in Stellwerken und Werkstätten der AVG

Bestreikt werden laut ver.di auch Stellwerke und Werkstätten. In der Vergangenheit hatte so ein Warnstreik auch noch Tage später Auswirkungen, weil zum Beispiel S-Bahnen in Werkstätten nicht gewartet und somit erst verspätet wieder auf die Schiene geschickt werden konnten.

In den laufenden Verhandlungen um einen neuen Eisenbahntarifvertrag fordert die Gewerkschaft deutlich mehr Geld, 350 Euro pro Monat sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.300 Euro.

ver.di: Arbeitgeber nicht auf Forderungen eingegangen

Die Arbeitgeber seien mit ihrem Angebot von drei Prozent mehr Geld deutlich darunter geblieben, so ver.di. Die Verhandlungen werden in der zweiten Runde am 11. November fortgesetzt.