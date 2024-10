Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:31 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft heute Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Es soll um weitere Waffenlieferungen gehen, aber auch um den sogenannten "Siegesplan" von Selenskyj. Mit dem will Selenskyj den Druck auf Russland erhöhen und das Land dadurch dazu bringen, über Frieden zu verhandeln. Mit einem neuen Gesetz soll sich die Qualität an deutschen Kitas verbessern. Der Bundestag hat es gestern am späten Abend verabschiedet. Das Gesetz soll schon zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Es sieht im Kern vor, dass die Länder auch in den kommenden beiden Jahren jeweils rund 2 Milliarden Euro vom Bund bekommen. Der Fokus soll dabei auf mehr Stellen für Erzieherinnen und Erzieher liegen. Während es überall auf der Welt Kriege und Krisen gibt, wird heute bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Er ist mit umgerechnet knapp 970.000 Euro dotiert. Sendung am Fr. , 11.10.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:12 Uhr Wetter in BW: Heute zunehmend sonnige Phasen Werfen wir einen Blick auf das Wetter in Baden-Württemberg: Hoch "Vincent" kommt - und das werden wir heute an zunehmender Sonne merken. Heute früh ist es mit 5 bis 10 Grad noch kühl und vor allem im Osten von BW gibt es noch Regenschauer. Am Vormittag wird es im Westen des Landes schon freundlicher und am Nachmittag kommt immer öfter die Sonne raus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,3 MB | MP4) Sendung am Do. , 10.10.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:55 Uhr Waffenverbotszone in Mannheim bleibt Auch die bereits bestehende Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim soll bis Ende November 2025 verlängert werden. Dafür hat sich gestern Nachmittag der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung ausgesprochen. Ausschlaggebend dafür seien die angestiegene Kriminalitätsrate und das Ergebnis einer Bürgerbefragung gewesen, hieß es. Sendung am Fr. , 11.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:37 Uhr Albaufstieg auf der A8 am Wochenende gesperrt Diese Nachricht ist für viele Autofahrer und Autofahrerinnen wichtig: Ab heute Abend ist der Albaufstieg auf der A8 in Richtung München gesperrt. Laut Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung zwischen Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) heute um 20 Uhr und dauert bis Montag um 5 Uhr. Der Grund: Straßen- und Baumarbeiten. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Fahrtrichtung München - Stuttgart ist nicht betroffen. Sendung am Di. , 8.10.2024 13:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

6:31 Uhr SC Freiburg mit Rekordzahlen und weiter ohne Präsident Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg erlebt sportlich und finanziell erfolgreiche Zeiten. Wie der Verein auf seiner Mitgliederversammlung am Abend mitteilte, wurde der Umsatz in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf mehr als 200 Millionen Euro gesteigert. Ob und wann es einen neuen Präsidenten geben wird, ist allerdings weiter offen. Dass bei der Mitgliederversammlung keine Wahl stattfand, wurde kontrovers diskutiert. Freiburg Mitgliederversammlung beim Bundesligisten SC Freiburg präsentiert Rekordzahlen - Präsidentenfrage weiter ungeklärt Der SC Freiburg erlebt sportlich und finanziell erfolgreiche Zeiten. Ob und wann es einen neuen Präsidenten geben wird, ist weiter offen. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Sendung am Fr. , 11.10.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:16 Uhr BW-Trend: Grüne werden als Verbotspartei wahrgenommen Der Absturz der Grünen im BW-Trend liegt zum Teil auch darin begründet, dass sie stärker als bei der Landtagswahl vor drei Jahren als Verbotspartei wahrgenommen werden. In unserer interaktiven Grafik könnt ihr sehen, was die Menschen in Baden-Württemberg von den Grünen halten: Sendung am Do. , 10.10.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:10 Uhr Richtfest am Flughafenbahnhof in Stuttgart Richtfest am Flughafen Stuttgart: Die Bahn stellt heute den Rohbau des neuen Empfangsgebäudes auf der Messepiazza vor. Durch den neuen Flughafen-Fernbahnhof, der direkt an die zukünftige Schnellfahrstrecke Stuttgart-Ulm andockt, soll laut Bahn ein neues Drehkreuz aller Verkehrsmittel entstehen. "Alle Verkehrsträger, vom Flugzeug übers Auto, Fernbus, S- und U-Bahn, bis hin zum Fern- und Regionalverkehr, werden hier künftig verknüpft sein", heißt es auf der Projektseite der Bahn. Aus dem Stuttgart-21-Tiefbahnhof soll man durch den neuen Fildertunnel in sechs bis acht Minuten am Flughafen sein. Trotz des Namens "Fernbahnhof" werden dort auch Regionalzüge halten. Der neue Bahnhof soll - zusammen mit dem unterirdischen Hauptbahnhof - spätestens im Dezember 2026 fertiggestellt werden. Die Bahn und die politischen Verantwortlichen dürften beim Richtfest heute in Feierlaune sein. Dabei sind gerade am Flughafen noch viele Fragen offen, berichtet mein Kollege Frieder Kümmerer: Stuttgart Fortschritte bei Stuttgart 21? S21: Richtfest am Flughafenbahnhof - aber viele Fragen bleiben offen In acht Minuten soll man von Stuttgart aus künftig am Flughafenbahnhof sein. Zwar wird dort am Freitag Richtfest gefeiert, doch gerade am Flughafen gibt es noch offene Baustellen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:05 Uhr Erneut Polarlichter über Baden-Württemberg gesichtet Wie gerade schon berichtet, waren über mehreren Orten in Baden-Württemberg gestern Abend erneut Polarlichter zu sehen. Das zeigen einige Fotos, die bei Social Media veröffentlicht wurden. Unter anderem teilten dort Menschen ihre Beobachtungen in Stuttgart, Tübingen, Leonberg oder Böblingen. Bereits vor einer Woche hatte das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung farbenfrohe Polarlichter über Deutschland in Aussicht gestellt. Anders als in Norwegen, Schweden oder Alaska treten die Polarlichter in Baden-Württemberg nicht in grünen oder blauen Farben auf. Nach Angaben von Martin Federspiel vom Planetarium Freiburg ist hierzulande eher rotes Licht zu sehen. Baden-Württemberg Viele Fotos von buntem Spektakel bei Social Media Erneut Polarlichter am Himmel über BW gesichtet Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr: Am Donnerstagabend haben Menschen in Baden-Württemberg erneut Polarlichter am Himmel fotografiert.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird eine neuartige Produktionsanlage für Batteriezellen eingeweiht. Die Forschungsanlage ist nach Angaben des KIT einzigartig, da sie Batteriezellen in flexiblen Formaten, Materialien und Stückzahlen herstellen kann. Die Forscherinnen und Forscher glauben, dass ihr System die Batteriezellen-Herstellung verbessern und vereinfachen könnte. Das Projekt wurde vom Bund mit mehr als 14 Millionen Euro gefördert. Fast genau ein Jahr nach dem letzten Tunneldurchschlag des Projekts Stuttgart 21 gibt es am Stuttgarter Flughafen erneut Grund zum Feiern: Am Flughafen-Fernbahnhof steht heute das Richtfest an - unter anderem mit BW-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Bahn-Vorstand Berthold Huber. Alle drei Jahre wird Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) im Oktober zur "Hauptstadt des Schattentheaters": Eine Woche lang zeigen Darstellerinnen und Darsteller aus aller Welt, welch faszinierende technische und künstlerische Möglichkeiten die Licht- und Schattenkunst zu bieten hat. Das 13. Internationale Schattentheater Festival wird heute eröffnet. Es geht bis zum 17. Oktober.